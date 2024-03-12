Мостовой сказал, какие слова Абаскаля его удивили

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что его удивляли слова нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он только учится.

«Странно, что только сейчас все заговорили об уходе Абаскаля. Почитайте мои высказывания полуторагодичной давности. Тогда можно было дать испанцу скидку? Ее надо давать футбольным людям, а не тем, кто случайно оказался в профессии.

Меня всегда удивляло, когда после поражений Абаскаль говорил, что еще только учится. Они сюда и зарабатывать, и учиться приезжают. А мы всю жизнь в собственной же стране никому не нужны.

Не думаю, что сейчас руководство пойдет на перестановку. В целом ведь ничего страшного не случилось – борьба очень плотная, все команды в двух победах друг от друга», – сказал Мостовой.