Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мостовой сказал, какие слова Абаскаля его удивили

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что его удивляли слова нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он только учится.

    «Странно, что только сейчас все заговорили об уходе Абаскаля. Почитайте мои высказывания полуторагодичной давности. Тогда можно было дать испанцу скидку? Ее надо давать футбольным людям, а не тем, кто случайно оказался в профессии.

    Меня всегда удивляло, когда после поражений Абаскаль говорил, что еще только учится. Они сюда и зарабатывать, и учиться приезжают. А мы всю жизнь в собственной же стране никому не нужны.

    Не думаю, что сейчас руководство пойдет на перестановку. В целом ведь ничего страшного не случилось – борьба очень плотная, все команды в двух победах друг от друга», – сказал Мостовой.

    • В воскресенье «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
    • Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России.
    • Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года.

    Новости по теме
    Гранат предложил попробовать Мостового в роли главного тренера «Спартака» 14
    Мостовой: «Нет причин для отставки Абаскаля из «Спартака» 4
    Мостовой назвал тренера, которого хочет видеть в «Спартаке» 8
    Источник: РИА Новости

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+