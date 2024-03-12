Назван фактор, который может повлиять на будущее тен Хага в «МЮ»

Решение компании Ineos о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага будет частично зависеть от суммы компенсации за его увольнение. Ее размер способен повлиять на соблюдение клубом финансового фэйр-плей.

По данным The Times, манкунианцы получают множество предложений от посредников в переговорах, которые предлагают своих тренеров.

Однако в «МЮ» есть мнение, что было бы справедливо оценивать работу нынешнего главного тренера уже после того, как новые владельцы сформируют новую структуру управления. В Ineos считают, что именно она мешает тен Хагу добиваться лучших результатов.

Тренер участвовал в недавних обсуждениях, в ходе которых планировался следующий сезон, в том числе – предсезонный тур и трансферная активность.

В «МЮ» считают, что тен Хага могут уволить, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Однако отставка тренера и его штаба, скорее всего, обойдется в более чем 10 миллионов фунтов. Если тен Хага уволят до 30 июня, эта сумма пойдет в финансовый отчет за этот год.

По словам тен Хага, ранее «МЮ» был близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Из-за этого клуб не подписал нападающего. Таким образом, ситуация с соблюдением финансового фэйр-плей может повлиять на решение по тен Хагу.

Контракт тен Хага рассчитан до конца следующего сезона.