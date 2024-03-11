Шалимов: «Галицкий любит гулять с тренерами, слушать объяснения»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о взаимодействии владельца клуба Сергея Галицкого с тренерами.

«Может ли Галицкий психануть и уволить Владимира Ивича? Может, шансы есть.

Галицкий любит, чтобы ему все объясняли. Тренер живет рядом, поэтому они гуляют вместе по вечерам. Галицкий хочет быть глубоко в теме. Я не знаю, как у них это получается с учетом языкового барьера. Владелец чувствует себя некомфортно», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».