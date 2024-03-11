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    • Шалимов: «Галицкий любит гулять с тренерами, слушать объяснения»

    Шалимов: «Галицкий любит гулять с тренерами, слушать объяснения»

    Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о взаимодействии владельца клуба Сергея Галицкого с тренерами.

    «Может ли Галицкий психануть и уволить Владимира Ивича? Может, шансы есть.

    Галицкий любит, чтобы ему все объясняли. Тренер живет рядом, поэтому они гуляют вместе по вечерам. Галицкий хочет быть глубоко в теме. Я не знаю, как у них это получается с учетом языкового барьера. Владелец чувствует себя некомфортно», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Ивичем интересуется «Спартак».
    • «Краснодар» на очко отстает от 1-го места РПЛ.
    • У клуба за 16 лет существования 0 трофеев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2024 23:37
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