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    Радимов накормил хрюшку в зоопарке: «На, братан»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов проиграл спор Александру Мостовому.

    • Экс-игроки сборной России спорили на исход матча «Зенит» – «Спартак» (0:0). Радимов уступил, поскольку прогнозировал победу петербуржцев.

    В качестве наказания за проигрыш спора Радимов был отправлен в зоопарк, где покормил хрюшку.

    «Привет, я Владислав Радимов. Я проиграл в споре с Сашей Мостовым по матчу «Зенит» – «Спартак». И он реально Царь сейчас, но ничто не вечно. А посему пора отдавать долги. Поэтому действуем», – прокомментировал свой поступок Радимов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Накануне команда проиграла «Факелу» (0:2).

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
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    Вот и корми хрюшек постоянно
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