Радимов накормил хрюшку в зоопарке: «На, братан»

Бывший зенитовец Владислав Радимов проиграл спор Александру Мостовому.

Экс-игроки сборной России спорили на исход матча «Зенит» – «Спартак» (0:0). Радимов уступил, поскольку прогнозировал победу петербуржцев.

В качестве наказания за проигрыш спора Радимов был отправлен в зоопарк, где покормил хрюшку.

«Привет, я Владислав Радимов. Я проиграл в споре с Сашей Мостовым по матчу «Зенит» – «Спартак». И он реально Царь сейчас, но ничто не вечно. А посему пора отдавать долги. Поэтому действуем», – прокомментировал свой поступок Радимов.