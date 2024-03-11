В «Зените» не исключили возвращение Малкома

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком может вернуться в «Зенит». Об этом заявил тренер команды Вильям.
«Малком доволен, что играет в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по нашему городу и по нашей команде.
Посмотрим, может, вернется. Вообще не исключаем такого варианта. Не будем ничего плохого желать Малкому, но, если там что-то не будет получаться, здесь для него всегда открыты двери», – сказал Оливейра.
- Малком продан «Аль-Хилялю» летом за 60 миллионов евро.
- В «Зените» игрок провел 4 года.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Малкома 22 матча, 10 голов, 6 ассистов.