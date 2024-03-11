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    В «Зените» не исключили возвращение Малкома

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малком может вернуться в «Зенит». Об этом заявил тренер команды Вильям.

    «Малком доволен, что играет в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по нашему городу и по нашей команде.

    Посмотрим, может, вернется. Вообще не исключаем такого варианта. Не будем ничего плохого желать Малкому, но, если там что-то не будет получаться, здесь для него всегда открыты двери», – сказал Оливейра.

    • Малком продан «Аль-Хилялю» летом за 60 миллионов евро.
    • В «Зените» игрок провел 4 года.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Малкома 22 матча, 10 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (7)
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    alefreddy
    1710179202
    сильно солнце припекает предложите более прибежит
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    ...уефан
    1710180138
    ...на всё воля Газпрома, да не оскудеют недра его!...
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    СпорЦмен
    1710180794
    Это, они по примеру Халка. Теперь жалеют, что не вернули!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710181066
    Брехня! Гыгыгы
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    Damir07
    1710183469
    Может и аршавина анюкова данни вернёте че там уже вы когда что то говорите не разговариваете в воздухе а реальные вещи говорите а то ваши плоские шутки ни о чем Посмотрим что получиться ничего не получиться вот что будет
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    WE ARE FOR PETER
    1710183826
    И Паредеса тогда уж,он тоже скучает ))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710186580
    Фейк а для чего!?)
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