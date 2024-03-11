Пономарев назвал кандидата на пост тренера «Спартака», который превратит команду в цирк

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступил против назначения в «Спартак» главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Кандидатура Осинькина? Не-не-не. Ни в коем случае. Назначение Осинькина станет цирком, над которым все будут только смеяться. Осинькин как тренер... я не знаю, что он там делает со своим ребятами, но они в обороне очень слабые. Я не вижу у них ничего интересного.

Так что назначение Осинькина будет слишком рискованным. Нельзя «Спартаку» такого тренера даже близко подпускать», – сказал Осинькин.