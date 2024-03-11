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    • Пономарев назвал кандидата на пост тренера «Спартака», который превратит команду в цирк

    Пономарев назвал кандидата на пост тренера «Спартака», который превратит команду в цирк

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступил против назначения в «Спартак» главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

    «Кандидатура Осинькина? Не-не-не. Ни в коем случае. Назначение Осинькина станет цирком, над которым все будут только смеяться. Осинькин как тренер... я не знаю, что он там делает со своим ребятами, но они в обороне очень слабые. Я не вижу у них ничего интересного.

    Так что назначение Осинькина будет слишком рискованным. Нельзя «Спартаку» такого тренера даже близко подпускать», – сказал Осинькин.

    • Также «Спартак» рассматривает Валерия Карпина из «Ростова».
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Осинькин в 2021 году вернул «Крылья» в РПЛ.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 20:27
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    Комментарии (16)
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    DVOK68
    1710179329
    Это точно,прав он) С одного внешнего вида смеяться устанешь,да и с нас СЕЙЧАС смешно.Врагам.
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    DVOK68
    1710179427
    Так что назначение Осинькина будет слишком рискованным. Нельзя «Спартаку» такого тренера даже близко подпускать», – сказал Осинькин. ----------------------------------------------------------------- Опечатка сайта.Ну как тут не улыбнуться)
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    timon2401
    1710179471
    В пору на общее голосование выносить кто должен быть тренером Спартака))) вместо выборов( там то результат известен), а тут интрига))
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    neim
    1710180730
    А сейчас там что, МХАТ что ли, одна Зарема (прима) чего стоит ))) В Динамо у Лички до сих пор в обороне не очень все хорошо, а ничего, он улыбается и интервъю раздает.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710180938
    Кто болеет за Спартак, в цирке не смеётся! Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1710180951
    Прав мужик, надо Абаскаля, минимум на 5 лет оставлять!
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    Riot Zero
    1710181036
    А сейчас в Спартаке не цирк с рыжим клоуном???? Вспомнилась песня группы Весёлые Ребята "Рыжий клоун": Рыжий, рыжий, рыжий, а ну-ка, а ну-ка рассмеши, Рыжий, рыжий, рыжий, хохочут, хохочут малыши.
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    Алексей З
    1710182699
    Никто и не рассматривает Осинькина, очередной бред какого-нибудь блогера. Их развелось как собак , вот и фигачут выдумывая небылицы.
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