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    • Радимов назвал команду, которой «Спартак» должен передать звание народной

    Радимов назвал команду, которой «Спартак» должен передать звание народной

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил победу «Факела» над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

    «Поражение «Спартака» от «Факела» – самый большой сюрприз из матчей в воскресенье. «Факел» борется за выживание. Если бы перед началом чемпионата меня спросили про это, я бы точно сказал, что воронежский клуб вылетит без вариантов.

    Но «Факелу» честь и хвала, за все, что он делает, с приходом Сергея Ташуева на пост главного тренера команда встрепенулась. Они выиграли по делу у «Спартака», болельщиков «Факела» порадовали в «Лужниках», их даже отдельно показывали, приятно было смотреть. «Спартак» должен передать звание народной команды «Факелу», – считает Радимов.

    • «Спартак» пропустил по голу в обоих таймах.
    • Москвичи проиграли «Факелу» оба матча в сезоне.
    • Вскоре главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (11)
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    WE ARE FOR PETER
    1710175650
    Факел герой)
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    ...уефан
    1710175666
    ...ага, а ты - народный пи*** бол)...
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    ФК Пупсик
    1710175689
    Сотни миллионов тонн народной нефти было выкачано на вонючий запад, и ради чего? Стыдно за сырдых поганый, ой как стыдно!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710175899
    Мазутные давно уже антинародные. Гыгыгы
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