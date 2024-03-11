Радимов назвал команду, которой «Спартак» должен передать звание народной

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил победу «Факела» над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Поражение «Спартака» от «Факела» – самый большой сюрприз из матчей в воскресенье. «Факел» борется за выживание. Если бы перед началом чемпионата меня спросили про это, я бы точно сказал, что воронежский клуб вылетит без вариантов.

Но «Факелу» честь и хвала, за все, что он делает, с приходом Сергея Ташуева на пост главного тренера команда встрепенулась. Они выиграли по делу у «Спартака», болельщиков «Факела» порадовали в «Лужниках», их даже отдельно показывали, приятно было смотреть. «Спартак» должен передать звание народной команды «Факелу», – считает Радимов.