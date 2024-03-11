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    Жена Карпина назвала любимого игрока «Ростова»

    Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, определила любимого игрока команды.

    «По профессиональным качествам я не берусь судить. Да и все они свои, любимые. Если надо выделить одного, то Кирилл Щетинин. Он просто ну очень внешне похож на моего двоюродного брата, который в свое время играл в дубле «Ростова», – ответила Карпина подписчику в соцсети.

    • Карпин вскоре может уйти в «Спартак».
    • Тренер в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Щетинин – воспитанник системы «Зенита».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:24
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1710175823
    ...загнобит теперь Карпин Щетину)...
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    NewLife
    1710176367
    А как в постели ?
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