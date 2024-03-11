Жена Карпина назвала любимого игрока «Ростова»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, определила любимого игрока команды.

«По профессиональным качествам я не берусь судить. Да и все они свои, любимые. Если надо выделить одного, то Кирилл Щетинин. Он просто ну очень внешне похож на моего двоюродного брата, который в свое время играл в дубле «Ростова», – ответила Карпина подписчику в соцсети.