Жена Карпина назвала любимого игрока «Ростова»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, определила любимого игрока команды.
«По профессиональным качествам я не берусь судить. Да и все они свои, любимые. Если надо выделить одного, то Кирилл Щетинин. Он просто ну очень внешне похож на моего двоюродного брата, который в свое время играл в дубле «Ростова», – ответила Карпина подписчику в соцсети.
- Карпин вскоре может уйти в «Спартак».
- Тренер в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
- Щетинин – воспитанник системы «Зенита».