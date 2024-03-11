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    • Писарев перечислил игроков «Спартака», которые деградируют

    Писарев перечислил игроков «Спартака», которые деградируют

    Тренер сборной России Николай Писарев выразил обеспокоенность регрессом некоторых игроков «Спартака».

    • Москвичи накануне уступили «Факелу» (0:2) в 20-м туре РПЛ.
    • «Спартак» идет в таблице 6-м.
    • Команда не брала чемпионство с 2017 года.

    «Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества. Бюджет «Факела» в два раза меньше, чем купленный Угальде. В «Спартаке» есть футболисты высокого качества, но они используются неправильно.

    Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать. Российские футболисты, которые выходят против «Факела», не должны так выглядеть, – сказал Писарев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1710174652
    Да, Писарев расстановщик великий, только языком чесать мастак, а как касается дела, то сам ни хрена не умеет.
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    ...уефан
    1710175926
    ...подпишусь под его словами...
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    timon2401
    1710177139
    Чтобы начать "деградировать", сначала надо добиться определённого прогресса, а у выше перечисленных игроков, ну может быть кроме Соболева в лучшие его годы, прогресс не сильно наблюдался... А тренеров с момента их появления в основе сменился не один и не два
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