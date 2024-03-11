Писарев перечислил игроков «Спартака», которые деградируют

Тренер сборной России Николай Писарев выразил обеспокоенность регрессом некоторых игроков «Спартака».

Москвичи накануне уступили «Факелу» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«Спартак» идет в таблице 6-м.

Команда не брала чемпионство с 2017 года.

«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества. Бюджет «Факела» в два раза меньше, чем купленный Угальде. В «Спартаке» есть футболисты высокого качества, но они используются неправильно.

Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать. Российские футболисты, которые выходят против «Факела», не должны так выглядеть, – сказал Писарев.