Ташуев раскрыл победную тактику «Факела» против «Спартака»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев пояснил тактику на матч 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

– Вы сказали, что «Спартак» вам помогла обыграть тактика «круглый мяч». Можете рассказать о ней подробнее?

– Прессинг мы называем «круглый мяч». Это когда десять футболистов должны компактно перекатываться и оказывать давление на всех участках поля без разрывов. Образовывается круг. Мы для себя выработали термин «круглый мяч». Все должно быть узко и близко к сопернику, чтобы они натыкались на наших футболистов.

– То есть перекатываются и мяч, и футболисты.

– Именно когда мы без мяча.