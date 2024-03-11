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    • Ташуев раскрыл победную тактику «Факела» против «Спартака»

    Ташуев раскрыл победную тактику «Факела» против «Спартака»

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев пояснил тактику на матч 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    – Вы сказали, что «Спартак» вам помогла обыграть тактика «круглый мяч». Можете рассказать о ней подробнее?

    – Прессинг мы называем «круглый мяч». Это когда десять футболистов должны компактно перекатываться и оказывать давление на всех участках поля без разрывов. Образовывается круг. Мы для себя выработали термин «круглый мяч». Все должно быть узко и близко к сопернику, чтобы они натыкались на наших футболистов.

    – То есть перекатываются и мяч, и футболисты.

    – Именно когда мы без мяча.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1710171681
    Сергей Ташуев топ,зря его попёрли из Ахмата
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    WE ARE FOR PETER
    1710173629
    Молодцы конечно! Забивать бы вам побольше
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