Круговой забил «фантастический» гол за «Зенит-2» команде Канчельскиса

Защитник Данил Круговой отличился за «Зенит-2» в товарищеском матче с киргизским «Мурас Юнайтед» (2:2). Команду из Центральной Азии тренирует Андрей Канчельскис.
Круговой пробил в дальний верхний угол после розыгрыша углового.
- 17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Защитник перейдет в московский клуб летом, а до этого момента будет выступать за «Зенит-2» по решению руководства сине-бело-голубых.
- 25-летний Круговой провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 1 передачей.
- Сезон Лиги Б Второй лиги, где выступает «Зенит», стартует в апреле.