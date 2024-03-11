Круговой забил «фантастический» гол за «Зенит-2» команде Канчельскиса

Защитник Данил Круговой отличился за «Зенит-2» в товарищеском матче с киргизским «Мурас Юнайтед» (2:2). Команду из Центральной Азии тренирует Андрей Канчельскис.

Круговой пробил в дальний верхний угол после розыгрыша углового.