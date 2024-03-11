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    • Круговой забил «фантастический» гол за «Зенит-2» команде Канчельскиса

    Круговой забил «фантастический» гол за «Зенит-2» команде Канчельскиса

    Защитник Данил Круговой отличился за «Зенит-2» в товарищеском матче с киргизским «Мурас Юнайтед» (2:2). Команду из Центральной Азии тренирует Андрей Канчельскис.

    Круговой пробил в дальний верхний угол после розыгрыша углового.

    • 17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Защитник перейдет в московский клуб летом, а до этого момента будет выступать за «Зенит-2» по решению руководства сине-бело-голубых.
    • 25-летний Круговой провел в текущем сезоне 18 матчей, в которых отметился 1 передачей.
    • Сезон Лиги Б Второй лиги, где выступает «Зенит», стартует в апреле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    cska1948
    1710175748
    Теперь Круговому и в Зените-2 запретят играть.
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    Cleaner
    1710176572
    Нет Кругового в составе Зенита, нет победы над СПАРТАКОМ! Сами себя питерцы наказали...)
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