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    • «Русский Месси» назвал людей, которые помогут «Спартаку» выправить ситуацию

    «Русский Месси» назвал людей, которые помогут «Спартаку» выправить ситуацию

    Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал ситуацию с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    • Испанец близок к отставке.
    • «Спартак» начал весну с 1 очка из 6 возможных.
    • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

    «Мне кажется, пора увольнять Абаскаля. Думаю, всe решит кубковая игра с «Оренбургом».

    Кроме Карпина и Черчесова, в «Спартаке» никого не вижу. Ивич? Он не нужен команде. Только Карпин или Черчесов. Надо копнуть глубже, рыба гниeт с головы. Поменять что-то в руководстве. Асхабадзе и Карпин – это те люди, которые помогут «Спартаку выправить ситуацию», – сказал Давыдов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710166105
    Да нет! Только впердив их очистит от зла
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