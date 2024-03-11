«Русский Месси» назвал людей, которые помогут «Спартаку» выправить ситуацию

Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Давыдов прокомментировал ситуацию с главным тренером Гильермо Абаскалем.

Испанец близок к отставке.

«Спартак» начал весну с 1 очка из 6 возможных.

Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

«Мне кажется, пора увольнять Абаскаля. Думаю, всe решит кубковая игра с «Оренбургом».

Кроме Карпина и Черчесова, в «Спартаке» никого не вижу. Ивич? Он не нужен команде. Только Карпин или Черчесов. Надо копнуть глубже, рыба гниeт с головы. Поменять что-то в руководстве. Асхабадзе и Карпин – это те люди, которые помогут «Спартаку выправить ситуацию», – сказал Давыдов.