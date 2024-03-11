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    • Петржела порекомендовал «Спартаку» назначить Александра Кержакова

    Петржела порекомендовал «Спартаку» назначить Александра Кержакова

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» должен возглавить Александр Кержаков.

    «Я не знаю всех российских тренеров. Но я бы обязательно порекомендовал «Спартаку» Александра Кержакова – им нужно его назначить главным тренером.

    Кержаков является легендой «Зенита»? И что? А почему он не может тренировать «Спартак»? Он был великим игроком, но это не причина не тренировать красно-белых», – сказал Петржела.

    • Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак».
    • Клуб из Суботицы расторг контракт с российским специалистом спустя пять месяцев после назначения.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:28
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    Комментарии (13)
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    nik55
    1710163914
    вот пусть и бзенит тренирует
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    VPERDIV SPARTAK
    1710163957
    Может с ним и обыграете вечного чемпиона)
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    VPERDIV SPARTAK
    1710164024
    Испанцу можно тренироваться в народной,а нашему нельзя!)) Кержаков Александр самая класс кандидатура
    Ответить
    ...уефан
    1710164200
    ... похоже ресурс разгулялся не на шутку. Уже даже не смешно...
    Ответить
    ...уефан
    1710164359
    ... лучше уж, пускай Джикия руководит, у него уже опыт есть)...
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    Skull_Boy
    1710164385
    Твой Кержаков такой же клоун, как и Абаскаль
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    DVOK68
    1710164756
    Хороший совет!Кержаков,как воспитанник спартаковской футбольной школы и болеющий за Спартак человек,обязательно поможет родному клубу! Уверен)
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    fakeid
    1710164823
    кержаков такой: рекомендую спартаку назначить петржелу
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    BRO_football
    1710166013
    Может, сам пойдёшь и возглавишь Спартак, раз такой умный?
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    alp
    1710167146
    может, лучше, Сапогова?
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