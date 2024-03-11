Петржела порекомендовал «Спартаку» назначить Александра Кержакова

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартак» должен возглавить Александр Кержаков.

«Я не знаю всех российских тренеров. Но я бы обязательно порекомендовал «Спартаку» Александра Кержакова – им нужно его назначить главным тренером.

Кержаков является легендой «Зенита»? И что? А почему он не может тренировать «Спартак»? Он был великим игроком, но это не причина не тренировать красно-белых», – сказал Петржела.