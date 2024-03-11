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    Тикнизян дал окончательный ответ по переходу в «Зенит»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что никогда не будет играть за «Зенит».

    Ранее сообщалось, что армянский футболист мог перейти в петербургскую команду зимой, но переход сорвался из-за требований игрока по зарплате.

    – В декабре прошлого года вы говорили, что не будете переходить в «Зенит», если поступит предложение…

    – Вам сразу вопрос – я перешел в «Зенит»?

    – Нет, но при этом вы вели с ними переговоры.

    – Вы откуда это знаете?

    – Так писали в СМИ.

    – Вы верите тому, что пишут?

    – Нет, я задаю вам вопрос.

    – Вот и не надо верить.

    – Переговоров не было?

    – Не было.

    – Ваша позиция: «В «Зенит» я не буду переходить». Она остается неизменной?

    – Совершенно верно.

    – Эта позиция касается только «Зенита»? Или, может, и других российских клубов – допустим, «Спартак»?

    – Как я говорил ранее, моя цель и задача – уехать в Европу, если будет возможность.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (7)
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    WE ARE FOR PETER
    1710163255
    Армяшка хитрый)) поманят и на карачках проползешь)) европеец блин)
    Ответить
    MazaiNN
    1710163470
    Армянское радио.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1710164068
    Не говори гоп
    Ответить
    BarStep
    1710164632
    А кто ж тебя милый в Европу то не пущает, а? Езжай, тебя же за рога никто не держит! Аа, может быть ты хочешь в Европе трудоустроиться? Догадываюсь - обязательно в лигах топ-5? Да ещё наверное как минимум в клубах из боевых пяти команд этих лиг?! Отвечаю - элементарно тебе не хватает квалификации для такого трудоустройства, поэтому сиди в Локо на халявных харчах, распиаренный ты наш! Москва - это тож Европа (география 3 класс, если что :))
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    АКС-74У
    1710165965
    Не было переговоров? Источники не будут врать!
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    Дормидонт Евлампиевич
    1710166763
    Про него уже и помнить забыли , а он всё ответы даёт .
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    neim
    1710167637
    Нынче ни кто из нормальных игроков не повёлся (не купился) на обещания Зенита "сладкой жизни ))).
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