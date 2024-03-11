Тикнизян дал окончательный ответ по переходу в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что никогда не будет играть за «Зенит».

Ранее сообщалось, что армянский футболист мог перейти в петербургскую команду зимой, но переход сорвался из-за требований игрока по зарплате.

– В декабре прошлого года вы говорили, что не будете переходить в «Зенит», если поступит предложение…

– Вам сразу вопрос – я перешел в «Зенит»?

– Нет, но при этом вы вели с ними переговоры.

– Вы откуда это знаете?

– Так писали в СМИ.

– Вы верите тому, что пишут?

– Нет, я задаю вам вопрос.

– Вот и не надо верить.

– Переговоров не было?

– Не было.

– Ваша позиция: «В «Зенит» я не буду переходить». Она остается неизменной?

– Совершенно верно.

– Эта позиция касается только «Зенита»? Или, может, и других российских клубов – допустим, «Спартак»?

– Как я говорил ранее, моя цель и задача – уехать в Европу, если будет возможность.