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    • Мостовой назвал тренера, которого хочет видеть в «Спартаке»

    Мостовой назвал тренера, которого хочет видеть в «Спартаке»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что команду должен возглавить Станислав Черчесов.

    «Сейчас Станислав Саламович свободный тренер, и его кандидатура сейчас ближе всего. Его пригласить будет гораздо проще.

    Если бы я был в какой-то роли в «Спартаке», и мне сказали выбрать между Ивичем и Черчесовым, я бы, конечно, отдал свой голос за второго», – сказал Мостовой.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля.
    • Руководство рассматривает на его место Владимира Ивича, Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:09
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1710162632
    Черчес с радостью побежит в КБ!)
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1710163052
    Выберите Пяти-братова,он хорошо знает Факел,поможет у него выиграть)))
    Ответить
    NewLife
    1710163458
    Насекомые переваривают чью то отрыжку, любой фейк годится, лишь бы касался Спартака.
    Ответить
    Cleaner
    1710163953
    Мостовой, а чего НЕ СЕБЯ ТО???...)))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710165427
    Зарема сказала нет Ивичу... исполнять
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