Мостовой назвал тренера, которого хочет видеть в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что команду должен возглавить Станислав Черчесов.

«Сейчас Станислав Саламович свободный тренер, и его кандидатура сейчас ближе всего. Его пригласить будет гораздо проще.

Если бы я был в какой-то роли в «Спартаке», и мне сказали выбрать между Ивичем и Черчесовым, я бы, конечно, отдал свой голос за второго», – сказал Мостовой.