РФС анонсировал матч сборной России с Китаем в 2024 году

Сборная России может провести товарищеский матч с Китаем в 2024 году. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
– Говорилось о том, что в 2024 году будет матч с командой Китая. Есть ли по этому направлению новости?
– Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китай возможен, но пока рано говорить о дате.
– С Казахстаном ведете переговоры?
– Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведем.
– Возможно ли участие сборной России в каком‑либо неофициальном турнире типа Кубка CAFA?
– Если будет возможность, мы рассмотрим вариант участия в турнире.