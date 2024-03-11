РФС анонсировал матч сборной России с Китаем в 2024 году

Сборная России может провести товарищеский матч с Китаем в 2024 году. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

– Говорилось о том, что в 2024 году будет матч с командой Китая. Есть ли по этому направлению новости?

– Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китай возможен, но пока рано говорить о дате.

– С Казахстаном ведете переговоры?

– Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведем.

– Возможно ли участие сборной России в каком‑либо неофициальном турнире типа Кубка CAFA?

– Если будет возможность, мы рассмотрим вариант участия в турнире.