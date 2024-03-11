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    Головин поделился эмоциями после 200-го матча за «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Страсбуром» в 25-м туре Лиги 1.

    Эта игра стала для россиянина 200-й за французскую команду. Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

    «Хорошо, что выиграли, набрали три очка. Это самое главное.

    Какие эмоции после того, как сыграл 200-й матч в составе «Монако»? Отличные, особенно после победы. Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр это достаточно солидный рубеж. Конечно, сейчас уже чувствую себя иначе и в команде, и вообще в Лиге, чем в тот момент когда только приехал во Францию. Но важнее всего для меня не мои личные достижения, а то что «Монако» сейчас находится в тройке лидеров чемпионата, в зоне Лиги чемпионов», – сказал Головин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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