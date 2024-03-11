Дюков определил сроки обсуждения будущего Карпина в сборной России

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет решаться будущее нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина применительно к национальной команде

– Контракт с Карпиным – до августа. Какие‑то движения по нему есть?

– Еще не обсуждали этот вопрос, сделаем это в мае–июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее.

– Мартовские матчи имеют какое‑то значение?

– Это важные матчи для всех. И для РФС, и для общественности, и для болельщиков, и для игроков, и для тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к ним серьезно.