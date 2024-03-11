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    • Дюков определил сроки обсуждения будущего Карпина в сборной России

    Дюков определил сроки обсуждения будущего Карпина в сборной России

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет решаться будущее нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина применительно к национальной команде

    – Контракт с Карпиным – до августа. Какие‑то движения по нему есть?

    – Еще не обсуждали этот вопрос, сделаем это в мае–июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее.

    – Мартовские матчи имеют какое‑то значение?

    – Это важные матчи для всех. И для РФС, и для общественности, и для болельщиков, и для игроков, и для тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к ним серьезно.

    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Сербией 21 марта и с Парагваем 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».
    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    vla4839
    1710153602
    Никому ненужные сборы. Пустая трата денег.Сборная --ради сборов? Только мешает РПЛ проводить чемпионат. Начали чемпионат и через 10 дней перерыв на 20 дней! Это нормально? В РФС сидят некомпетентные люди.
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