Дюков определил сроки обсуждения будущего Карпина в сборной России

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет решаться будущее нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина применительно к национальной команде
– Контракт с Карпиным – до августа. Какие‑то движения по нему есть?
– Еще не обсуждали этот вопрос, сделаем это в мае–июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее.
– Мартовские матчи имеют какое‑то значение?
– Это важные матчи для всех. И для РФС, и для общественности, и для болельщиков, и для игроков, и для тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к ним серьезно.
- Сборная России проведет товарищеские матчи с Сербией 21 марта и с Парагваем 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».
- Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.