Ловчев высказался о возможном назначении Ивича в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что дни Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера красно-белых уже сочтены. По его мнению, у одного из кандидатов на замену испанца в московской команде Владимира Ивича нет особых тренерских заслуг.
– Мне кажется, дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены. Часики уже тикают. Я смотрел интервью тренеров после матча «Спартак» – «Факел». И знаете, тренер «Факела» все четко и по полочкам раскладывает: «Да, предыдущий матч был на плохом поле. Ребята слышали, как футболисты «Спартака» говорили после игры, что проигрыш связан с качеством поля, а вот у нас поле хорошее, порвем там этот «Факел». И эти слова завели команду.
После выходит Абаскаль и говорит: «Случайно допустили две ошибки – пенальти, автогол. По идее, после этих слов он должен был сказать: «Но у нас было 20 моментов, но не забили». Но ведь даже этого не было. Сейчас я начинаю задумываться, этот парень нас надурить хочет или что?»
Я все время защищал тренерскую профессию, потому что нельзя за две‑три игры увольнять тренера. Но посмотрите, команда готовилась к сезону, участвовала во всяких турнирах. Вот скажите мне пожалуйста, что «Спартак» натренировал?
«Краснодар» потерял очки, появился шанс зацепиться за что‑то, но у спартаковцев вообще все нулевое – ни настроя на игру, никакущее качество футбола. Абаскаль не пытается даже исправить ситуацию, становится только хуже.
– Сейчас снова пошли слухи, что если Абаскаль покинет «Спартак», то на его место может прийти нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Что вы думаете об этом?
– Тут вопрос в другом: «Подойдет ли Ивич «Спартаку»?» Клуб уже столько раз ошибался с выбором тренера. На самом деле у Ивича особых тренерских заслуг‑то тоже нет. По большому счету это будет очередной эксперимент.
- В воскресенье, 10 марта, «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
- Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с сезона-2022/23. Под его руководством команда в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата России.
- Владимир Ивич сейчас возглавляет «Краснодар».
- В этом сезоне «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 31 очком.
- Еще одним кандидатом на пост главного тренера команды называют Станислава Черчесова.