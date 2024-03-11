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    • Ловчев высказался о возможном назначении Ивича в «Спартак»

    Ловчев высказался о возможном назначении Ивича в «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что дни Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера красно-белых уже сочтены. По его мнению, у одного из кандидатов на замену испанца в московской команде Владимира Ивича нет особых тренерских заслуг.

    Мне кажется, дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены. Часики уже тикают. Я смотрел интервью тренеров после матча «Спартак» – «Факел». И знаете, тренер «Факела» все четко и по полочкам раскладывает: «Да, предыдущий матч был на плохом поле. Ребята слышали, как футболисты «Спартака» говорили после игры, что проигрыш связан с качеством поля, а вот у нас поле хорошее, порвем там этот «Факел». И эти слова завели команду.

    После выходит Абаскаль и говорит: «Случайно допустили две ошибки – пенальти, автогол. По идее, после этих слов он должен был сказать: «Но у нас было 20 моментов, но не забили». Но ведь даже этого не было. Сейчас я начинаю задумываться, этот парень нас надурить хочет или что?»

    Я все время защищал тренерскую профессию, потому что нельзя за две‑три игры увольнять тренера. Но посмотрите, команда готовилась к сезону, участвовала во всяких турнирах. Вот скажите мне пожалуйста, что «Спартак» натренировал?

    «Краснодар» потерял очки, появился шанс зацепиться за что‑то, но у спартаковцев вообще все нулевое – ни настроя на игру, никакущее качество футбола. Абаскаль не пытается даже исправить ситуацию, становится только хуже.

    – Сейчас снова пошли слухи, что если Абаскаль покинет «Спартак», то на его место может прийти нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Что вы думаете об этом?

    – Тут вопрос в другом: «Подойдет ли Ивич «Спартаку»?» Клуб уже столько раз ошибался с выбором тренера. На самом деле у Ивича особых тренерских заслуг‑то тоже нет. По большому счету это будет очередной эксперимент.

    • В воскресенье, 10 марта, «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
    • Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с сезона-2022/23. Под его руководством команда в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата России.
    • Владимир Ивич сейчас возглавляет «Краснодар».
    • В этом сезоне «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 31 очком.
    • Еще одним кандидатом на пост главного тренера команды называют Станислава Черчесова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии (5)
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    BRO_football
    1710147157
    Спартак просто потерял время. Увольнять Абаскаля надо было ещё во время зимней паузы. Какого чуда ждали от Абаскаля, непонятно.
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    NewLife
    1710147424
    Лукойл - громадная мощная частная компания, владельцы которой миллиардеры, может хватит позорить себя на всю страну, наймите, наконец, достойного тренера и смените руководство клуба -Малышева и к°
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    SPACE TRUCKIN
    1710148346
    особенно бесит в игре Спартака розыгрыш стандартов...они ваще это не рассматривают как возможность взятия ворот что ли? ни при одном угловом за весь чемп не было забито голов...тренер чем занимается,почему нет наработок? - их не видно ваще,ощущение - на авось...((...
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    JTherry
    1710149248
    заколебал Лукойл своими "экспериментами" с тренерами в Спартаке, болельщики думали прошла "эра федунизма" и вздохнули, наконец-то будут изменения в лучшую сторону... так нихера подобного: снова те же "грабли" с российскими тренерами - Карпин или Черчесов... pzdc просто, какой му.дак рулит Спартаком: директор, агенты или блохеры..? на мой взгляд, пора состав команды основательно перетряхнуть, прежде, говорить о смене тренера...
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    Дядя Серёжа
    1710149996
    Человек пока борется за золото, зачем ему... И вы видели его последнюю игру?
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