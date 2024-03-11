Ловчев высказался о возможном назначении Ивича в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что дни Гильермо Абаскаля в качестве главного тренера красно-белых уже сочтены. По его мнению, у одного из кандидатов на замену испанца в московской команде Владимира Ивича нет особых тренерских заслуг.

– Мне кажется, дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены. Часики уже тикают. Я смотрел интервью тренеров после матча «Спартак» – «Факел». И знаете, тренер «Факела» все четко и по полочкам раскладывает: «Да, предыдущий матч был на плохом поле. Ребята слышали, как футболисты «Спартака» говорили после игры, что проигрыш связан с качеством поля, а вот у нас поле хорошее, порвем там этот «Факел». И эти слова завели команду.

После выходит Абаскаль и говорит: «Случайно допустили две ошибки – пенальти, автогол. По идее, после этих слов он должен был сказать: «Но у нас было 20 моментов, но не забили». Но ведь даже этого не было. Сейчас я начинаю задумываться, этот парень нас надурить хочет или что?»

Я все время защищал тренерскую профессию, потому что нельзя за две‑три игры увольнять тренера. Но посмотрите, команда готовилась к сезону, участвовала во всяких турнирах. Вот скажите мне пожалуйста, что «Спартак» натренировал?

«Краснодар» потерял очки, появился шанс зацепиться за что‑то, но у спартаковцев вообще все нулевое – ни настроя на игру, никакущее качество футбола. Абаскаль не пытается даже исправить ситуацию, становится только хуже.

– Сейчас снова пошли слухи, что если Абаскаль покинет «Спартак», то на его место может прийти нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Что вы думаете об этом?

– Тут вопрос в другом: «Подойдет ли Ивич «Спартаку»?» Клуб уже столько раз ошибался с выбором тренера. На самом деле у Ивича особых тренерских заслуг‑то тоже нет. По большому счету это будет очередной эксперимент.