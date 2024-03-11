«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»

«Спартак» после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) выразил сожаление, что у команды не получилось подарить болельщикам праздничный вечер в «Лужниках»

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках».

Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов.

Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния.

Игра пройдет уже 14 марта на «Лукойл Арене», – говорится в сообщении.