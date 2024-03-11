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    • «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»

    «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»

    «Спартак» после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) выразил сожаление, что у команды не получилось подарить болельщикам праздничный вечер в «Лужниках»

    «Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках».

    Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов.

    Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния.

    Игра пройдет уже 14 марта на «Лукойл Арене», – говорится в сообщении.

    • Матч «Спартак» – «Факел» был перенесен на БСА «Лужники» из-за неудовлетворительного состояния газона на «Лукойл Арене».
    • «Оренбург» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0 в домашнем матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

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    Комментарии (16)
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    SLADE2019
    1710143780
    За...и вы уже своими обращениями. По клавишам стучать, тем более, скорее всего за очень хорошую плату - дело нехитрое. Имейте мужество признаться, что с таким составом ни о каком чемпионстве и заикаться не стоит. Второе место - суперпоказатель, третье - большая удача. Быть в пятерке - удача.
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    ...уефан
    1710143979
    ...конкретно, кто это - "МЫ"сожалеем?... Команда?... Клуб?... Весь ФК Спартак Москва?...
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    fakeid
    1710144303
    обратились, но не извинились, только жалеют они. вот хряки)
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    ilichkadr
    1710145369
    Пора собирать судей, иначе дело труба...........
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    LESTER68
    1710146162
    Забыли объявить что виноват во всём этом бедламе Промес.Отбрехались от Зенита и почувствовали себя чемпионами.
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    NewLife
    1710146732
    Дежурные вопли(
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    DVOK68
    1710147339
    Поздно пить боржоми.Отголосили точно также уже в который раз.Тренера меняйте,толстопузые костюмы...но прежде своё отношение к футболу поменяйте,уроды моральные.Тогда и "обращений к болельщикам"не понадобится.
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    docndoc
    1710150098
    Они, видите ли, "жалеют"... Смешно... Когда люди на производстве или в офисах так работают, их больно бьют по карману. А эти насрали в душу половине страны и теперь "жалеют"..
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    Дядя Серёжа
    1710150222
    Бардак
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    k611
    1710154397
    Играйте хорошо и не надо будет оправдываться
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