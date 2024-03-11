«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Факела»

«Спартак» после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) выразил сожаление, что у команды не получилось подарить болельщикам праздничный вечер в «Лужниках»
«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках».
Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов.
Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния.
Игра пройдет уже 14 марта на «Лукойл Арене», – говорится в сообщении.
- Матч «Спартак» – «Факел» был перенесен на БСА «Лужники» из-за неудовлетворительного состояния газона на «Лукойл Арене».
- «Оренбург» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0 в домашнем матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.