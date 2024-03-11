В понедельник, 11 марта, в 28-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Ньюкасл». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 23:00 (мск).
«Челси»
Команда Маурисио Почеттино располагается на 11-м месте в АПЛ, набрав 36 очков. «Челси» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 44:43.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» набрал 40 очков и занимает 8-е место в АПЛ. Подопечные Эдди Хау добыли 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 57:45.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 25.11.23 «Ньюкасл» – «Челси» – 4:1;
- 28.05.23 «Челси» – «Ньюкасл» – 1:1;
- 12.11.22 «Ньюкасл» – «Челси» – 1:0;
- 13.03.22 «Челси» – «Ньюкасл» – 1:0;
- 30.10.21 «Ньюкасл» – «Челси» – 0:3.
Прогноз на матч «Челси» – «Ньюкасл»
Только невероятное стечение обстоятельств поможет одной из команд попасть в еврокубки – отрыв от топ-6 превышает 10 очков. «Челси» и «Ньюкасл» в нынешнем сезоне нередко выдавали результативные матчи – ожидаем такой же сценарий в очном противостоянии. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.45.