В понедельник, 11 марта, в 28-м туре АПЛ сыграют «Челси» и «Ньюкасл». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 23:00 (мск).

Команда Маурисио Почеттино располагается на 11-м месте в АПЛ, набрав 36 очков. «Челси» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 44:43.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» набрал 40 очков и занимает 8-е место в АПЛ. Подопечные Эдди Хау добыли 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 57:45.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

25.11.23 «Ньюкасл» – «Челси» – 4:1;

28.05.23 «Челси» – «Ньюкасл» – 1:1;

12.11.22 «Ньюкасл» – «Челси» – 1:0;

13.03.22 «Челси» – «Ньюкасл» – 1:0;

30.10.21 «Ньюкасл» – «Челси» – 0:3.

Прогноз на матч «Челси» – «Ньюкасл»

Только невероятное стечение обстоятельств поможет одной из команд попасть в еврокубки – отрыв от топ-6 превышает 10 очков. «Челси» и «Ньюкасл» в нынешнем сезоне нередко выдавали результативные матчи – ожидаем такой же сценарий в очном противостоянии. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.45.