Ловчев прокомментировал игру «Спартака» и чемпионскую гонку РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белые мучались на поле в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Спартак» мучался на футбольном поле. Тренер даже не знает, кого выставлять. То, что я сегодня видел, это безобразие, о котором кто‑то должен им говорить в лицо. Нельзя же до такой степени быть безразличными! Есть неуверенность в игроках, а это закладывается на сборах. Не видно силы.

«Зенит» – чемпион, а остальные – колупайтесь», – сказал Ловчев.