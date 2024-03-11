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    • Ловчев прокомментировал игру «Спартака» и чемпионскую гонку РПЛ

    Ловчев прокомментировал игру «Спартака» и чемпионскую гонку РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что красно-белые мучались на поле в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

    «Спартак» мучался на футбольном поле. Тренер даже не знает, кого выставлять. То, что я сегодня видел, это безобразие, о котором кто‑то должен им говорить в лицо. Нельзя же до такой степени быть безразличными! Есть неуверенность в игроках, а это закладывается на сборах. Не видно силы.

    «Зенит» – чемпион, а остальные – колупайтесь», – сказал Ловчев.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России с 40 очками после 20 туров, опережая на 1 очко «Краснодар» и на 2 – «Динамо».
    • «Спартак» идет шестым с 31 очком. На одно очко больше у ЦСКА и «Локомотива».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1710138767
    Последние слова, болельщики срамтака, должны выучить, как мантру. :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710138969
    Стыдно Серафимычу за свинарник. А не он ли нахваливал недавно с возможностью замахнутся на медали? Ну и командочка позорная. Гыгыгы
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    ESC-Russia-google
    1710139871
    Дайте этому клоуну наконец таблетки или отправьте его к Петржеле в Чехию.Они оба друг друга стоят.
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    WE ARE FOR PETER
    1710140657
    Факел красавцы,дважды унизили этот недоклуб)) особенно ценно после критики секты их стадиона) факел на любом стадионе раком ставит инородных
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    nik55
    1710141112
    собралась одна голубая помойка
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    NewLife
    1710142368
    Ловчев - проститут.
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