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    • Бывший советник Федуна: «Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков»

    Бывший советник Федуна: «Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков»

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение команды от «Факела» (0:2).

    «Абаскаль не виновен в результате этого клуба. Виновен тот, кто взял его на замену Ваноли. Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков, команда просто плохо себя чувствует.

    Болельщикам и игрокам приходится жаловаться на того, кто поставил Абаскаля на пост главного тренера», – сказал Камоцци.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Команда опустилась на 6-е место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    10.03.2024 23:51
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    Комментарии (5)
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    гууд
    1710104299
    Я конечно все понимаю, что это народная команда и она должна давать положительный результат в каждом матче. но давайте честно, команда играет сейчас на максимуме возможностей, это и состав и настрой и наигранность команды. то что проиграли факелу не говорит о том что спартак был сегодня сильнее, спартак проиграли по игре. есть простая мудрость: игра забудется, останется лишь счет.
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    Ziklop
    1710104421
    он не может повлиять на их зарплату! это юристы мудаки в Спартаке!
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    WE ARE FOR PETER
    1710104841
    У испанца неполебимый авторитет у секты зато)
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    andrei-sarap-yandex
    1710104982
    мигранты приезжают в РОССИЮ работать за 50 тысяч рублей в месяц сдают екзамены по русскому языку и законы РФ письменно и устно и потом мигранты могут устроится на работу..а АБАСКАЛЬ без сдачи екзаменов по русскому языку и хрена не зная и культуру РФ работает за милионны евро в год в РОССИИ..где логика ???????
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    Semargl18
    1710110324
    А кто имеет если руководство тренерами ноги вытерает а посредственных игрочишек в сраку целует.. за то если на руководство гавкнуть то сразу этот "звезда" превращается в то что он есть.. игрока максимум химок
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