Бывший советник Федуна: «Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение команды от «Факела» (0:2).

«Абаскаль не виновен в результате этого клуба. Виновен тот, кто взял его на замену Ваноли. Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков, команда просто плохо себя чувствует.

Болельщикам и игрокам приходится жаловаться на того, кто поставил Абаскаля на пост главного тренера», – сказал Камоцци.