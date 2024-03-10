Бывший советник Федуна: «Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение команды от «Факела» (0:2).
«Абаскаль не виновен в результате этого клуба. Виновен тот, кто взял его на замену Ваноли. Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков, команда просто плохо себя чувствует.
Болельщикам и игрокам приходится жаловаться на того, кто поставил Абаскаля на пост главного тренера», – сказал Камоцци.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
- Команда опустилась на 6-е место в РПЛ.