Червиченко раскритиковал Абаскаля: «Этот рыжий все рушит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко обвинил Гильермо Абаскаля в поражении от «Факела».

Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает 6-е место в РПЛ.

«Очевидная ошибка Абаскаля. Несуразный стартовый состав совершенно! Кого они выпускают там? Мартинса из самой великой сборной Люксембурга? Ну это просто смешно и грустно одновременно. Ничего светлого в игре команды при Абаскале нет. Даже тот факт, что команда играет лучше без Абаскаля говорит о том, что такой тренер им не нужен. Когда выходят Соболев и Джикия, команда, конечно, начинает меняться и показывать хоть что-то. Но этот рыжий все рушит. Какой от него толк?

Кто спасет ситуацию? Они спасают ситуацию уже 20 лет! Не могут никак выбраться из этой «ситуации». Поймали случайно этого бедолагу Карреру, который пришел и дал результат. Даже тот результат походил на случайность, а не на закономерность. Им нужно брать нормального русского тренера. Карпин – отличный кандидат или Юран, который может показать характер и устаканить ситуацию. Но это больше уже похоже на отчаяние клуба», – сказал Червиченко.