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    Червиченко раскритиковал Абаскаля: «Этот рыжий все рушит»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко обвинил Гильермо Абаскаля в поражении от «Факела».

    Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает 6-е место в РПЛ.

    «Очевидная ошибка Абаскаля. Несуразный стартовый состав совершенно! Кого они выпускают там? Мартинса из самой великой сборной Люксембурга? Ну это просто смешно и грустно одновременно. Ничего светлого в игре команды при Абаскале нет. Даже тот факт, что команда играет лучше без Абаскаля говорит о том, что такой тренер им не нужен. Когда выходят Соболев и Джикия, команда, конечно, начинает меняться и показывать хоть что-то. Но этот рыжий все рушит. Какой от него толк?

    Кто спасет ситуацию? Они спасают ситуацию уже 20 лет! Не могут никак выбраться из этой «ситуации». Поймали случайно этого бедолагу Карреру, который пришел и дал результат. Даже тот результат походил на случайность, а не на закономерность. Им нужно брать нормального русского тренера. Карпин – отличный кандидат или Юран, который может показать характер и устаканить ситуацию. Но это больше уже похоже на отчаяние клуба», – сказал Червиченко.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (8)
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    Cleaner
    1710100238
    Когда выходит Соболев, все начинают РЖАТЬ!!!...)))
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    Al Nikki
    1710100652
    Я думаю рыжик виноват меньше всех. Какая разница каких кривоногих выпускать в старте, когда в запасе такие же...
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    fakeid
    1710101279
    хряки уже всё перепробовали. и российских тренеров, и зарубежных, и нонэймов, и с именем, и легенд клуба, и молодых, и старых, и с победой в еврокубке, и пиджаков, и даже рыжих на удачу. результат всегда один. по-моему, проблему надо искать в другом, вам не кажется?) но, зная хряков, они всё равно достанут свой список (который выше), а в нём ещё есть пункты: тренер-женщина (зарембу попробуют назначить), играющий тренер (джикия, например), тренер рептилоид, тренер сектант, тренер зулус, тренер уголовник (кстати, знаю подходящую кандидатуру, 2 в 1). да вообще любой, главное, чтобы с какой-либо особенностью.
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    WE ARE FOR PETER
    1710101830
    Испанец это конечно же шлак
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    СпорЦмен
    1710101935
    Это карма за ЦК КПСС и 90-ые! А мое мнение, Абаскаль должен пожизненно возглавлять срамтак! :)))
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