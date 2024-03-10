Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался по матчу 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел» (0:2).

    «Факел» в чемпионате России утверждается в роли пробного камня. Он стабилен, он единица измерения. Факел умеет делать больно, влезть под кожу. Он редко допускает грубые ошибки.

    Шкала «Факела» не стопроцентна, но другой такой команды, на которой можно проверять остальные, нет совсем. Такой старинный «Майнц», только без Юргена Клоппа. Тест.

    «Спартак» тест провалил.

    Неделю назад можно было рассуждать, что «Спартак» устоял в Питере, выбрал стратегию и бла-бла-бла. А сейчас «Спартак» команда, которая готовилась два месяца и не может забить ни принципиальному сопернику на выезде, ни андердогу дома.

    Кислятина», – написал Уткин.

    • «Факел» идет в таблице 11-м.
    • «Спартак» по итогам тура опустился на 6-ю строчку.
    • РПЛ ушла на 3-недельную паузу.

    Новости по теме
    Абаскаль ответил на вопрос журналиста о Промесе 4
    Червиченко раскритиковал Абаскаля: «Этот рыжий все рушит» 8
    Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Факела» 4
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alex1951
    1710098177
    Утя ....путя....ни....Х......уютя...... Ты ващее за кого болеешь? Или табэ главное повякать.... Шо бы а тебе не забывалт..... Вот я вот весь тут
    Ответить
    fakeid
    1710098188
    федуниха, все уже высказались, только тебя ждём! вылезай!
    Ответить
    Ziklop
    1710098340
    увася прокомментируй свой вес! жрёшь чушок без меры, а ещё кого-то жизни учишь, слизняк сопливый!
    Ответить
    Cleaner
    1710098546
    Результаты ТЕСТА для Спартака неутешительны - ДВЕ ПОЛОСКИ!!!...)))
    Ответить
    Al Nikki
    1710100781
    Эх, Вася, Вася... Твоего только кола и не хватало...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+