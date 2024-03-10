Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»

Видеоблогер Василий Уткин высказался по матчу 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел» (0:2).

«Факел» в чемпионате России утверждается в роли пробного камня. Он стабилен, он единица измерения. Факел умеет делать больно, влезть под кожу. Он редко допускает грубые ошибки.

Шкала «Факела» не стопроцентна, но другой такой команды, на которой можно проверять остальные, нет совсем. Такой старинный «Майнц», только без Юргена Клоппа. Тест.

«Спартак» тест провалил.

Неделю назад можно было рассуждать, что «Спартак» устоял в Питере, выбрал стратегию и бла-бла-бла. А сейчас «Спартак» команда, которая готовилась два месяца и не может забить ни принципиальному сопернику на выезде, ни андердогу дома.

Кислятина», – написал Уткин.