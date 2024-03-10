Абаскаль назвал причину поражения «Спартака» от «Факела»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Факелом». Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает 6-е место в РПЛ.

– В чем вы видите причины поражения?

– Недостаток концентрации в определенные моменты привел к пенальти и автоголу, поэтому и проиграли. Почему не смогли победить? Да, мы нанесли больше ударов, чем соперник, но в створ было мало попаданий. Даже те удары, которые были, оказались слабыми. Мы облегчили работу вратарю «Факела». Нам не хватало решительности и злости в завершении. Были хорошие подходы, но не удалось.

– Мартинс – эпизод с пенальти и замена в перерыве. Почему он не попал в игру?

– У нас был и Пруцев, и Мартинс, поэтому мы не могли играть и рисковать двумя футболистами на этой позиции с желтыми карточками.

– При 0:2 выпустили Джикию и перешли на трех центральных защитников. В чем была идея?

– Мы хотели перейти на схему 3–4–3. Создавали ширину нашим атакам, в этом был план. Было 5–6 угловых, и до ударов дело доходило, но они были недостаточно сильны. План «Б» в какой‑то мере сработал, но не хватило.

– Большинство команд в матчах против «Спартака» низко обороняются. Какой сделаете вывод из встречи?

– Необходимо искать и создавать пространство, а затем использовать его. В первом тайме было 2–3 момента, которые могли использовать. Во втором тайме был так называемый план «Б». Когда нужно возвращать результат, нужно предпринимать и такие шаги.