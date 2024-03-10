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    Абаскаль назвал причину поражения «Спартака» от «Факела»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Факелом». Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает 6-е место в РПЛ.

    – В чем вы видите причины поражения?

    – Недостаток концентрации в определенные моменты привел к пенальти и автоголу, поэтому и проиграли. Почему не смогли победить? Да, мы нанесли больше ударов, чем соперник, но в створ было мало попаданий. Даже те удары, которые были, оказались слабыми. Мы облегчили работу вратарю «Факела». Нам не хватало решительности и злости в завершении. Были хорошие подходы, но не удалось.

    – Мартинс – эпизод с пенальти и замена в перерыве. Почему он не попал в игру?

    – У нас был и Пруцев, и Мартинс, поэтому мы не могли играть и рисковать двумя футболистами на этой позиции с желтыми карточками.

    – При 0:2 выпустили Джикию и перешли на трех центральных защитников. В чем была идея?

    – Мы хотели перейти на схему 3–4–3. Создавали ширину нашим атакам, в этом был план. Было 5–6 угловых, и до ударов дело доходило, но они были недостаточно сильны. План «Б» в какой‑то мере сработал, но не хватило.

    – Большинство команд в матчах против «Спартака» низко обороняются. Какой сделаете вывод из встречи?

    – Необходимо искать и создавать пространство, а затем использовать его. В первом тайме было 2–3 момента, которые могли использовать. Во втором тайме был так называемый план «Б». Когда нужно возвращать результат, нужно предпринимать и такие шаги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (17)
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    NewLife
    1710097951
    А ты как бы ни причём (((
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    saf05
    1710098005
    Пустомеля
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    СпорЦмен
    1710098754
    Вообще молодец. Я бы, его пожизненно в срамтаке оставил! :)))
    Ответить
    kvm
    1710098895
    рыжая козлина
    Ответить
    Алексей З
    1710099050
    Лукавит рыжий. Джикию , думаю, выпустил чтобы хоть как-то перед болельщиками отмазаться. Дешёвый номер!!!
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    Anton01011969
    1710099559
    Это просто позорище, Абаскаля надо гнать и лентяев в виде Мартинса!!!
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    гууд
    1710099895
    -При 0:2 выпустили Джикию и перешли на трех центральных защитников. В чем была идея? - так как у самих ворот мы забить не можем, решили бить от своих! И вообще в Воронеже газон не какой! И мы играли на ужасном поле. -погодите, так вы играли в Москве) - в смысле в Москве? такой ужасный газон, будем жаловаться ФИБА! - может в фифа? - нет, я же должен оправдаться за такое.
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    balam
    1710099976
    МЫ это кто?
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    WE ARE FOR PETER
    1710102074
    Впердив вас освежит
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    alefreddy
    1710102359
    отмазки надоели
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