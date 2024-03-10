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    • Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»

    Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о матче 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел» (0:2).

    «Красно-белые в «Лужниках» весь первый тайм мучительно пытались выйти со своей половины поля.

    И абсолютно по делу были биты. С такими командами «Факелу» играть легко. Против Воронежа нужны или запредельное мастерство, или характер. «Спартак» забил ноль. Выводы очевидны!» – написал Губерниев.

    • «Спартак» пропустил по голу в обоих таймах.
    • Москвичи начали весну с 1 очка из 6 возможных.
    • У «Факела» в 2 матчах весны 4 очка из 6.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 21:23
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    Комментарии (1)
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    ЗаЖиМ
    1710095401
    Дима, что разве в створ КБ ни разу не били?)
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