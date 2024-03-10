Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о матче 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел» (0:2).

«Красно-белые в «Лужниках» весь первый тайм мучительно пытались выйти со своей половины поля.

И абсолютно по делу были биты. С такими командами «Факелу» играть легко. Против Воронежа нужны или запредельное мастерство, или характер. «Спартак» забил ноль. Выводы очевидны!» – написал Губерниев.