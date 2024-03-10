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    Личка в процентах оценил шансы «Динамо» на чемпионство

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах команды в борьбе за первое место в РПЛ. Сейчас московский клуб идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

    – Чувствуете в этой чемпионской гонке симпатии страны, учитывая то, что серия «Зенита» надоела?

    – Честно скажу – не знаю. Но думаю, что всегда, когда одна команда год за годом побеждает, другие болельщики хотели бы смены чемпиона. Я бы хотел, чтобы мы и «Краснодар» дали эту интригу,.

    – Вы бы оценили шанс на чемпионство «Динамо» в 10 процентов?

    – Я бы хотел больше. Давайте дам 25.

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    Источник: «РБ Спорт»

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