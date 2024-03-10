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    Тикнизян высказался о сорвавшемся переходе в «Зенит»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал несостоявшийся трансфер в «Зенит».

    Петербургская команда хотела подписать армянского игрока в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что переход сорвался из-за требований футболиста по зарплате.

    – Мне было очень забавно читать каких-то аналитиков, ютуберов и критиков. Как будто люди вели за меня переговоры, знали подробности и нюансы. Не верьте всему тому, что пишут. Меня эта ситуация никак не отвлекала.

    – Не забывал про Европу?

    – Я про нее не забыл. Тут вопрос, а обо мне там думали? Нужно работать, быть результативным за сборную и клуб, чтобы там следили за мной

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии (5)
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    Дубина
    1710089961
    Ни захотел помойным быть бичем! там цыгане не дадут играть(((
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    andrei-sarap-yandex
    1710090413
    пускай выиграет конкуренцию на поле а не за счёт ПАСПОРТА ....БАБКИ БАБЛО БАБЛИЩЕ
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    Al Nikki
    1710092395
    Локо прям блещет весной с Тикнизяном....
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