Тикнизян высказался о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал несостоявшийся трансфер в «Зенит».

Петербургская команда хотела подписать армянского игрока в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что переход сорвался из-за требований футболиста по зарплате.

– Мне было очень забавно читать каких-то аналитиков, ютуберов и критиков. Как будто люди вели за меня переговоры, знали подробности и нюансы. Не верьте всему тому, что пишут. Меня эта ситуация никак не отвлекала.

– Не забывал про Европу?

– Я про нее не забыл. Тут вопрос, а обо мне там думали? Нужно работать, быть результативным за сборную и клуб, чтобы там следили за мной