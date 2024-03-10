Тикнизян: «Не могу найти объяснение, что происходит с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ничью с «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ.

«Я не знаю, кто говорит, что «Локомотив» плохо подготовился. Если посмотреть наши контрольные игры на сборах, то мы со всеми соперниками играли очень хорошо, одержали много побед.

Были уверены, что во второй части сезона стартанeм очень неплохо, но я пока не могу найти объяснение тому, что сейчас с нами происходит. Рецепт успеха всегда один – это работа», – сказал Тикнизян.