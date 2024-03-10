Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кузьмичев объяснил логику Тикнизяна, отказавшего «Зениту»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил зимнее решение защитника команды Наира Тикнизяна не переходить в «Зенит».

    – Поняли Тикнизяна, который в последний момент отказался переходить в «Зенит»? Он действительно так сильно хочет летом уехать в Европу или на первый план вышли другие финансовые запросы?

    – Я Наира прекрасно понимаю и поддерживаю в этой истории. Он осознавал, какая сумасшедшая конкуренция ждет его в «Зените». Слева в обороне Дуглас Сантос. Выше в атаке Педро, Мостовой, да и Артур может сыграть там же. Насколько знаю, деньги, которые предлагал Тикнизяну питерский клуб, глобально не отличались от его зарплаты в «Локо». При этом был очень большой риск потерять игровое время. Поэтому Тикнизян поступил правильно. Рассудил так. Мол, если вы рассматриваете меня как основного игрока, тогда и платите мне на уровне обоймы – 15 футболистов состава. Тогда если я и присяду на лавку, то присяду за большие деньги.

    – Есть точка зрения, что Тикнизян играет скорее на кураже, эмоциональном запале, а не на классе.

    – Ну... На кураже так долго не продержишься на таком уровне. Я просто не так давно узнал, что футбольное образование Наир получал в ЦСКА как крайний нападающий. А когда его стали подтягивать к основе армейцев, то переместили на позицию флангового защитника. Но в целом навыки крайнего форварда он приобрел еще на раннем этапе развития. И сейчас мы видим, что слева в атаке он выглядит интереснее, чем в обороне. Так что все логично. Без всякого куража Наир играет довольно эффективно за счет своего футбольного образования.

    • «Локомотив» купил Тикнизяна в 2021 году у ЦСКА за 5,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне у Наира 24 матча, 8 голов, 5 ассистов.
    • Контракт Тикнизяна действует до 2026 года.

    Новости по теме
    В «Локомотиве» объяснили, почему сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»
    Тренер сборной Армении назвал лидеров команды – они из РПЛ 2
    Товарищеский матч. «Локомотив» одержал волевую победу над «Ростовом» (3:1), у Тикнизяна дубль 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Номэд
    1710077083
    Не захотел сидеть на вшивой лавке и вонять бо.мжатиной, ибо педо-рио во главе с Педро постоянно играть будут.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+