Кузьмичев объяснил логику Тикнизяна, отказавшего «Зениту»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил зимнее решение защитника команды Наира Тикнизяна не переходить в «Зенит».

– Поняли Тикнизяна, который в последний момент отказался переходить в «Зенит»? Он действительно так сильно хочет летом уехать в Европу или на первый план вышли другие финансовые запросы?

– Я Наира прекрасно понимаю и поддерживаю в этой истории. Он осознавал, какая сумасшедшая конкуренция ждет его в «Зените». Слева в обороне Дуглас Сантос. Выше в атаке Педро, Мостовой, да и Артур может сыграть там же. Насколько знаю, деньги, которые предлагал Тикнизяну питерский клуб, глобально не отличались от его зарплаты в «Локо». При этом был очень большой риск потерять игровое время. Поэтому Тикнизян поступил правильно. Рассудил так. Мол, если вы рассматриваете меня как основного игрока, тогда и платите мне на уровне обоймы – 15 футболистов состава. Тогда если я и присяду на лавку, то присяду за большие деньги.

– Есть точка зрения, что Тикнизян играет скорее на кураже, эмоциональном запале, а не на классе.

– Ну... На кураже так долго не продержишься на таком уровне. Я просто не так давно узнал, что футбольное образование Наир получал в ЦСКА как крайний нападающий. А когда его стали подтягивать к основе армейцев, то переместили на позицию флангового защитника. Но в целом навыки крайнего форварда он приобрел еще на раннем этапе развития. И сейчас мы видим, что слева в атаке он выглядит интереснее, чем в обороне. Так что все логично. Без всякого куража Наир играет довольно эффективно за счет своего футбольного образования.