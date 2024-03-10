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    • Черданцев не считает Промеса наркоторговцем: «Думаете, он серьезно передавал кому-то наркоту?»

    Черданцев не считает Промеса наркоторговцем: «Думаете, он серьезно передавал кому-то наркоту?»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не согласен с тезисом, что спартаковец Квинси Промес – наркоторговец.

    «Кто-то кому-то позвонил, кто-то попросил. Это мир миллионеров. Вокруг крутятся соответствующие люди.

    Думаете, Промес на полном серьезе передавал кому-то наркоту? Кто-то знакомый, еще что-то. В каких компаниях он общается? Я бы здесь не преувеличивал. Это бред, что Промес – наркоторговец», – считает Черданцев.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к двум тюремным срокам: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • Сейчас игрок в ОАЭ, где ждет наказания за сокрытие с места ДТП.
    • У Промеса летом истекает контракт со «Спартаком», но есть неофициальная информация об автоматическом продлении.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (6)
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    bset
    1710064113
    Этот парень и Чикатило бы оправдал: "Ну зачем ему было столько убивать? Ну вы что? Все выдумки"
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    portero
    1710065040
    А кто-то сказал что он мешки таскал???? Дал денег желал сорвать куш большой.... вроде ему это вменяют, типо в курсе был на чём деньга вырастет....
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    ВетеR
    1710065170
    для глупого чердака .. баклажан торговал манкой ,а не наркобарыжил ))
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    fakeid
    1710067320
    ну, допустим, закладки он сам не раскладывал. но был инвестором. ловят мелочь и предлагают сдать барыгу ступенью выше. и так по лесенке добрались до самой верхушки картеля. а там зулус. и тупой черданцев.
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