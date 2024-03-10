Черданцев не считает Промеса наркоторговцем: «Думаете, он серьезно передавал кому-то наркоту?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не согласен с тезисом, что спартаковец Квинси Промес – наркоторговец.
«Кто-то кому-то позвонил, кто-то попросил. Это мир миллионеров. Вокруг крутятся соответствующие люди.
Думаете, Промес на полном серьезе передавал кому-то наркоту? Кто-то знакомый, еще что-то. В каких компаниях он общается? Я бы здесь не преувеличивал. Это бред, что Промес – наркоторговец», – считает Черданцев.
- В Нидерландах Промеса приговорили к двум тюремным срокам: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- Сейчас игрок в ОАЭ, где ждет наказания за сокрытие с места ДТП.
- У Промеса летом истекает контракт со «Спартаком», но есть неофициальная информация об автоматическом продлении.