Черданцев не считает Промеса наркоторговцем: «Думаете, он серьезно передавал кому-то наркоту?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не согласен с тезисом, что спартаковец Квинси Промес – наркоторговец.

«Кто-то кому-то позвонил, кто-то попросил. Это мир миллионеров. Вокруг крутятся соответствующие люди.

Думаете, Промес на полном серьезе передавал кому-то наркоту? Кто-то знакомый, еще что-то. В каких компаниях он общается? Я бы здесь не преувеличивал. Это бред, что Промес – наркоторговец», – считает Черданцев.