Овчинников: «Песенка пацана Абаскаля в «Спартаке» спета»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников не видит будущего в «Спартаке» у Гильермо Абаскаля.

«Вряд ли Абаскаль даже до лета останется. Линия поведения у него – ну, пацан! Как можно было в матче с «Зенитом» не остаться с командой? Никто так не может, а он сделал.

Трудно о нeм говорить. Но всe будет зависеть от его контракта, песенка-то его уже, может быть, спета. Может, в «Спартаке» у кого-то что-то щeлкнет, наконец-то, и всe это уже закончится. Из российского чемпионата много тренеров, кто мог бы возглавить «Спартак», – сказал Овчинников.