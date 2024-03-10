Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Овчинников: «Песенка пацана Абаскаля в «Спартаке» спета»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников не видит будущего в «Спартаке» у Гильермо Абаскаля.

    «Вряд ли Абаскаль даже до лета останется. Линия поведения у него – ну, пацан! Как можно было в матче с «Зенитом» не остаться с командой? Никто так не может, а он сделал.

    Трудно о нeм говорить. Но всe будет зависеть от его контракта, песенка-то его уже, может быть, спета. Может, в «Спартаке» у кого-то что-то щeлкнет, наконец-то, и всe это уже закончится. Из российского чемпионата много тренеров, кто мог бы возглавить «Спартак», – сказал Овчинников.

    • У Абаскаля контракт до 2025 года.
    • Тренер в «Спартаке» полтора года.
    • В 19:00 мск «Спартак» начнет матч 20-го тура РПЛ против «Факела».

    Новости по теме
    В «Зените» ответили на обвинения, что Абаскалю не выделили ложу на «Газпром Арене» 18
    Зиньковский объяснил, почему Абаскаль улетел в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак» 8
    Хлусевич высказался об отъезде Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак» 3
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1710056667
    Что, опять ? Да вы уже зае.ли одной и той же пластинкой.
    Ответить
    FCSpartakM
    1710058000
    "Никто так не может, а он сделал." Может это и есть его отличие от всех физруков с российским паспортом, которые кроме как бей-беги не умеют ставить игру. Может он идет своим путем и делает,как считает правильным и не слушает других.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+