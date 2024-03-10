В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 встречаются «Лилль» и «Ренн». Игра состоится в Лилле, начало – в 19:05 (мск).
«Лилль»
Команда Паулу Фонсеки занимает 4-е место, набрав 41 очко. «Лилль» имеет 11 побед, 8 ничьих и 5 поражений, разница мячей 34:20.
От зоны Лиги чемпионов (топ-3) команда отстает на 1 очко.
«Ренн»
«Ренн» заработал 35 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Жюльена Стефана одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и 7 раз проиграли, разница мячей – 36:29.
От 6-го места, дающего путевку в Лигу конференций, команду отделяет 4 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 16.09.23 «Ренн» – «Лилль» – 2:2;
- 04.02.23 «Ренн» – «Лилль» – 1:3;
- 06.11.22 «Лилль» – «Ренн» – 1:1;
- 21.05.22 «Лилль» – «Ренн» – 2:2;
- 01.12.21 «Ренн» – «Лилль» – 1:2.
Прогноз на матч «Лилль» – «Ренн»
Исторически команды играют на равных и регулярно проводят матчи с обменом голами. Есть все предпосылки, чтобы предстоящая встреча прошла по аналогичному сценарию. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.