В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 встречаются «Лилль» и «Ренн». Игра состоится в Лилле, начало – в 19:05 (мск).

«Лилль»

Команда Паулу Фонсеки занимает 4-е место, набрав 41 очко. «Лилль» имеет 11 побед, 8 ничьих и 5 поражений, разница мячей 34:20.

От зоны Лиги чемпионов (топ-3) команда отстает на 1 очко.

«Ренн» заработал 35 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Жюльена Стефана одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и 7 раз проиграли, разница мячей – 36:29.

От 6-го места, дающего путевку в Лигу конференций, команду отделяет 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Лилль» – «Ренн»

Исторически команды играют на равных и регулярно проводят матчи с обменом голами. Есть все предпосылки, чтобы предстоящая встреча прошла по аналогичному сценарию. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.