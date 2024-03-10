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    «Лилль» – «Ренн»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 встречаются «Лилль» и «Ренн». Игра состоится в Лилле, начало – в 19:05 (мск).

    «Лилль»

    Команда Паулу Фонсеки занимает 4-е место, набрав 41 очко. «Лилль» имеет 11 побед, 8 ничьих и 5 поражений, разница мячей 34:20.

    От зоны Лиги чемпионов (топ-3) команда отстает на 1 очко.

    «Ренн»

    «Ренн» заработал 35 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Жюльена Стефана одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и 7 раз проиграли, разница мячей – 36:29.

    От 6-го места, дающего путевку в Лигу конференций, команду отделяет 4 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 16.09.23 «Ренн» – «Лилль» – 2:2;
    • 04.02.23 «Ренн» – «Лилль» – 1:3;
    • 06.11.22 «Лилль» – «Ренн» – 1:1;
    • 21.05.22 «Лилль» – «Ренн» – 2:2;
    • 01.12.21 «Ренн» – «Лилль» – 1:2.

    Прогноз на матч «Лилль» – «Ренн»

    Исторически команды играют на равных и регулярно проводят матчи с обменом голами. Есть все предпосылки, чтобы предстоящая встреча прошла по аналогичному сценарию. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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