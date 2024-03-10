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    «Гавр» – «Тулуза»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Тулуза». Матч пройдет в Гавре, начало – в 17:00 (мск).

    «Гавр»

    Команда Луки Эльснера находится на 15-м месте в Лиге 1, набрав 24 очка. «Гавр» добыл 5 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 24:31.

    «Гавр» подходит к матчу с серией из 4 поражений.

    «Тулуза»

    «Тулуза» набрала 29 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Филиппа Монтанье добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 27:32.

    «Тулуза» выиграла 3 последние встречи и оторвалась от зоны переходных матчей на 5 очков.

    Очные встречи

    • 05.11.23 «Тулуза» – «Гавр» – 1:2;
    • 21.02.22 «Тулуза» – «Гавр» – 4:0;
    • 13.09.21 «Гавр» – «Тулуза» – 1:1;
    • 04.05.21 «Гавр» – «Тулуза» – 0:1;
    • 19.12.20 «Тулуза» – «Гавр» – 4:3.

    Прогноз на матч «Гавр» – «Тулуза»

    «Тулуза» набрала хороший ход, а «Гавр», напротив, скатывается все ниже. Тем не менее, на своем стадионе подопечные Эльснера дадут бой. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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