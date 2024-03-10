В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре итальянской Серии А сыграют «Фиорентина» и «Рома». Матч пройдет во Флоренции, начало – в 22:45 (мск).

«Фиорентина»

Команда Винченцо Итальяно занимает в регулярном чемпионате Италии 8-е место, набрав 42 очка. «Фиорентина» одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 39:30.

«Рома»

«Рома» набрала 47 очков в 27 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Даниеле Де Росси добыли 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 52:33.

От зоны Лиги чемпионов (топ-4) римляне отстают на 4 очка.

Очные встречи

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Рома»

«Рома» при Де Росси набрала отличный ход, но «Фиорентина» также метит в еврокубки. Поединок будет достаточно равным, ожидаем обмена голами. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.