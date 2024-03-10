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    «Оренбург» – «Балтика»: прогноз на матч 20 тура РПЛ, 10 марта

    В 20 туре РПЛ «Оренбург» дома сыграет с «Балтикой». Игра состоится в воскресенье, 10 марта, и начнется в 14:00 по мск.

    «Оренбург»

    Команда с 16 очками располагается на 14 месте в турнирной таблице. В активе оренбуржцев 3 победы, 7 ничьих и 9 поражений. Команда забила 20 голов и пропустила 29 мячей. Отметим, для выхода из зоны стыковых матчей «Оренбургу» нужно набрать минимум 5 баллов.

    «Балтика»

    Калининградцы идут на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице. Команда выиграла 3 матча, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Отметим, «Балтика» забила 12 голов и пропустила 24 мяча. Команда набрала 14 очков, а для выхода из зоны вылета и стыковых матчей коллективу нужно добрать минимум 9 баллов.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Балтика»

    Обеим командам нужно набирать очки, в предстоящей встрече наверняка коллективы выберут оборонительный стиль игры. Наш прогноз – ТМ 2.5 (1.75).

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    Источник: «Бомбардир»

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