В 22 туре Первой Лиги краснодарская «Кубань» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится в воскресенье, 10 марта, и начнется в 15:00 по московскому времени.

Команда занимает 16 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков – столько же и у 17-го астраханского «Волгаря». Краснодарцы выиграли 5 матчей, столько же раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 17 мячей.

«Арсенал»

Туляки идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. Столько же и у тольяттинского «Акрона», однако команда с берегов Волки имеет лучшие статистические показатели. Туляки выиграли 10 матчей, 8 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Подопечные Сторожука забили 28 голов и пропустили 15 мячей.

Прогноз на матч «Кубань» – «Арсенал»

Гости входят в число лидеров Первой Лиги и наверняка сумеют переиграть соперника. Предположим, «Арсенал» увезет с берегов Кубани три очка. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.94).