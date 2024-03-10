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    • «Кубань» – «Арсенал»: прогноз на матч 22 тура Первой Лиги, 10 марта

    «Кубань» – «Арсенал»: прогноз на матч 22 тура Первой Лиги, 10 марта

    В 22 туре Первой Лиги краснодарская «Кубань» дома сыграет с тульским «Арсеналом». Игра состоится в воскресенье, 10 марта, и начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Кубань»

    Команда занимает 16 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков – столько же и у 17-го астраханского «Волгаря». Краснодарцы выиграли 5 матчей, столько же раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 17 мячей.

    «Арсенал»

    Туляки идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. Столько же и у тольяттинского «Акрона», однако команда с берегов Волки имеет лучшие статистические показатели. Туляки выиграли 10 матчей, 8 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Подопечные Сторожука забили 28 голов и пропустили 15 мячей.

    Прогноз на матч «Кубань» – «Арсенал»

    Гости входят в число лидеров Первой Лиги и наверняка сумеют переиграть соперника. Предположим, «Арсенал» увезет с берегов Кубани три очка. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.94).

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    Источник: «Бомбардир»

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