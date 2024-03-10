В 22 туре Первой Лиги махачкалинское «Динамо» дома сыграет с «Ленинградцем». Игра состоится в воскресенье, 10 марта, и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Динамо МХ»

Махачкалинцы с 37 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Отметим, «Динамо» отличилось 21 раз и пропустило 11 голов, команда отстает от лидирующих «Химок» на пять баллов.

«Динамо» не выигрывает на протяжении четырех игр гряду.

«Ленинградец»

Подопечные Сергея Кирьякова занимают 14 место в турнирной таблице. Команда в 21 матче Первой лиги выиграла 6 раз, столько же сыграла вничью и потерпела 9 поражений. «Ленинградец» забил 16 голов и пропустил 22 мяча. Отметим, в активе команды 24 балла.

«Ленинградец» не проигрывает в шести матчах подряд.

Несмотря на игровую форму фаворитом встречи является махачкалинский клуб. Наверняка дагестанцы сумеют взять себя в руки и прервут неудачную серию. Наш прогноз – победа махачкалинского «Динамо» (1.84).