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    • «Динамо МХ» – «Ленинградец»: прогноз на матч 22 тура Первой Лиги, 10 марта

    «Динамо МХ» – «Ленинградец»: прогноз на матч 22 тура Первой Лиги, 10 марта

    В 22 туре Первой Лиги махачкалинское «Динамо» дома сыграет с «Ленинградцем». Игра состоится в воскресенье, 10 марта, и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Динамо МХ»

    Махачкалинцы с 37 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Отметим, «Динамо» отличилось 21 раз и пропустило 11 голов, команда отстает от лидирующих «Химок» на пять баллов.

    «Динамо» не выигрывает на протяжении четырех игр гряду.

    «Ленинградец»

    Подопечные Сергея Кирьякова занимают 14 место в турнирной таблице. Команда в 21 матче Первой лиги выиграла 6 раз, столько же сыграла вничью и потерпела 9 поражений. «Ленинградец» забил 16 голов и пропустил 22 мяча. Отметим, в активе команды 24 балла.

    «Ленинградец» не проигрывает в шести матчах подряд.

    «Динамо МХ» – «Ленинградец»

    Несмотря на игровую форму фаворитом встречи является махачкалинский клуб. Наверняка дагестанцы сумеют взять себя в руки и прервут неудачную серию. Наш прогноз – победа махачкалинского «Динамо» (1.84).

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    Источник: «Бомбардир»

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