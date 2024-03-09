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    • Юран: «Сказал игрокам «Пари НН», что мне не нужен красивый футбол»

    Юран: «Сказал игрокам «Пари НН», что мне не нужен красивый футбол»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскрыл трудности команд в марте.

    «Первые игры… Какое мастерство? Поля позволяют что ли? Что первые игры начала чемпионата, что после возобновления, сложные. На первый план выходят единоборства, самоотдача запредельная. Я своим игрокам сказал, что мне не нужен красивый футбол, мне нужны трудовые три очка. Потом уже с каждым туром улучшатся поля и погода. Все остальное само автоматически будет добавляться. Мне не надо феерического футбола. Есть и погодные условия, поля не в лучшем состоянии. Мы играли предыдущий матч, там более-менее поле привели в порядок агрономы.

    В Ростове вчера картинка была такая, что поле где‑то не позволяло. Самое главное – это единоборства, движения и заряженность. Они выходят на первый план», – сказал Юран.

    • «Пари НН» идет в РПЛ 9-м.
    • Юран в клубе год.
    • В прошлом сезоне тренер спас «Пари НН» от вылета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2024 23:59
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1710018729
    В Ростове хорошее поле было судя по картинке! Не гони пургу Юран
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    vladik12
    1710019911
    Еще один, нах. Был тут в 2019 году один уже. Со своим "Футбол ради забития голов, что ли?".
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