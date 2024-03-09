Юран: «Сказал игрокам «Пари НН», что мне не нужен красивый футбол»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскрыл трудности команд в марте.

«Первые игры… Какое мастерство? Поля позволяют что ли? Что первые игры начала чемпионата, что после возобновления, сложные. На первый план выходят единоборства, самоотдача запредельная. Я своим игрокам сказал, что мне не нужен красивый футбол, мне нужны трудовые три очка. Потом уже с каждым туром улучшатся поля и погода. Все остальное само автоматически будет добавляться. Мне не надо феерического футбола. Есть и погодные условия, поля не в лучшем состоянии. Мы играли предыдущий матч, там более-менее поле привели в порядок агрономы.

В Ростове вчера картинка была такая, что поле где‑то не позволяло. Самое главное – это единоборства, движения и заряженность. Они выходят на первый план», – сказал Юран.