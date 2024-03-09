Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Анчелотти высказался о дисквалификации Беллингема

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал двухматчевую дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема

    «Мы подали апелляцию, потому что считаем, что наказание чрезмерно. Они оценили агрессивный подход к судье... И я надеюсь, что они не просто отыгрываются на нем.

    Иногда он спорит, но так поступает весь мир... и иногда активнее, чем Беллингем», – сказал Анчелотти.

    • 20-летнего Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за неуважительное отношение к судье в гостевой встрече 27-го тура Примеры с «Валенсией» (2:2).
    • Он выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 90+9-й минуте, который не был засчитан.
    • Апелляционный комитет оставил решение по Беллингему в силе.

    Новости по теме
    18-летний француз хочет перейти в «Реал» – за него требуют 100 миллионов
    Анри: «Реал» умеет мастерски избавляться от игроков» 1
    ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов 10
    Источник: Fichajes.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+