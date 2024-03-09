Анчелотти высказался о дисквалификации Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал двухматчевую дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема

«Мы подали апелляцию, потому что считаем, что наказание чрезмерно. Они оценили агрессивный подход к судье... И я надеюсь, что они не просто отыгрываются на нем.

Иногда он спорит, но так поступает весь мир... и иногда активнее, чем Беллингем», – сказал Анчелотти.