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    • Бундеслига. «Бавария» забила 8 голов «Майнцу», Кейн оформил хет-трик

    Бундеслига. «Бавария» забила 8 голов «Майнцу», Кейн оформил хет-трик

    «Бавария» разгромила «Майнц» со счетом 8:1 в домашнем матче 25-го тура Бундеслиги. Три мяча в ворота гостей забил английский нападающий мюнхенцев Гарри Кейн. Дубль на счету Леона Горецки.

    «Бавария» сократила отрыв от лидера Бундеслиги «Байера» до семи очков, но леверкузенцы проведут свой матч в 25-м туре 10 марта.

    «Майнц» находится на 17-й позиции с 16 очками.

    Германия. Бундеслига. 25-й тур

    Бавария – Майнц – 8:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Кейн, 13; 2:0 – Горецка, 20; 2:1 – Амири, 31; 3:1 – Кейн, 45+7; 4:1 – Мюллер, 47; 5:1 – Мусиала, 61; 6:1 – Гнабри, 66; 7:1 – Кейн, 70; 8:1 – Горецка, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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