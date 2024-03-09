Быстров — об игре «Краснодара»: «Так можно бороться только за чемпионство дублей»

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров считает, что в действиях «быков» пропали те качества, которые были раньше.
«Вообще не понимаю, как можно говорить о каких-то чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них. Не вижу у них коллектива, команды, и футболистов, которые будут биться друг за друга. То, что было у них раньше, сейчас куда-то делось. Один делает нелепые отмашки, другой катится в ненужный момент и фолит. Так можно бороться только за чемпионство дублей», – сказал Быстров.
- «Краснодар» проиграл в 20-м туре РПЛ «Ростову» в гостях 1:2.
- «Быки» опустили на второе место в РПЛ после победы «Зенита» в гостях над «Уралом» со счетом 4:1. На счету «Краснодара» 39 очков, а у петербуржцев – 40.