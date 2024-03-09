Быстров — об игре «Краснодара»: «Так можно бороться только за чемпионство дублей»

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров считает, что в действиях «быков» пропали те качества, которые были раньше.

«Вообще не понимаю, как можно говорить о каких-то чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них. Не вижу у них коллектива, команды, и футболистов, которые будут биться друг за друга. То, что было у них раньше, сейчас куда-то делось. Один делает нелепые отмашки, другой катится в ненужный момент и фолит. Так можно бороться только за чемпионство дублей», – сказал Быстров.