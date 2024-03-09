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    • Быстров — об игре «Краснодара»: «Так можно бороться только за чемпионство дублей»

    Быстров — об игре «Краснодара»: «Так можно бороться только за чемпионство дублей»

    Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров считает, что в действиях «быков» пропали те качества, которые были раньше.

    «Вообще не понимаю, как можно говорить о каких-то чемпионских амбициях, когда только ноешь о судействе. Это чересчур даже для них. Не вижу у них коллектива, команды, и футболистов, которые будут биться друг за друга. То, что было у них раньше, сейчас куда-то делось. Один делает нелепые отмашки, другой катится в ненужный момент и фолит. Так можно бороться только за чемпионство дублей», – сказал Быстров.

    • «Краснодар» проиграл в 20-м туре РПЛ «Ростову» в гостях 1:2.
    • «Быки» опустили на второе место в РПЛ после победы «Зенита» в гостях над «Уралом» со счетом 4:1. На счету «Краснодара» 39 очков, а у петербуржцев – 40.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1709997384
    Вовка прав, у Краснодара что-то сломалось. Надо сделать диагностику.
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    sochi-2013
    1710000259
    Вовочка, конечно, тип мутный, но тут прав. Разочаровывает Краснодар!
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    FCSpartakM
    1710002051
    Володя в очередной раз переобулся. Люди, которые понимают в футболе и так знают, что краснодар только в своих влажных мечтах борется за чемпионство. А володя в футболе понимает примерно так же, как и играл, то есть быстро бегать с опущенной головой и забывая ей думать зачастую.
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    Кузьмич на трибуне
    1710002493
    Трёхнедельный перерыв даст возможность остыть и сделать выводы, а затем игра с Локо покажет окончательный результат.
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    Январь 59
    1710003163
    Ну началось. Стоило оступиться, как полилась грязь вместо разумной критики. Да проиграли, да потеряли очки. Впереди перерыв. Есть время остыть, есть время дЛя разбора ситуации. До конца чемпионата 10 туров.
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