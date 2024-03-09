Стал известен второй клуб Лиги 1, который интересовался Мостовым

«Гавр» проявлял интерес к трансферу полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Однако сделка по переходу 26-летнего хавбека не состоялась.

За «Гавр» выступает другой российский полузащитник Далер Кузяев, который до трансфера играл за «Зенит»