Стал известен второй клуб Лиги 1, который интересовался Мостовым

«Гавр» проявлял интерес к трансферу полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Однако сделка по переходу 26-летнего хавбека не состоялась.
За «Гавр» выступает другой российский полузащитник Далер Кузяев, который до трансфера играл за «Зенит»
- Ранее сообщалось об интересе к Мостовому со стороны «Тулузы». По данным журналиста Ивана Карпова, в августе французский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро, но получил отказ.
- В нынешнем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.