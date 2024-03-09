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    • Стал известен второй клуб Лиги 1, который интересовался Мостовым

    Стал известен второй клуб Лиги 1, который интересовался Мостовым

    «Гавр» проявлял интерес к трансферу полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Однако сделка по переходу 26-летнего хавбека не состоялась.

    За «Гавр» выступает другой российский полузащитник Далер Кузяев, который до трансфера играл за «Зенит»

    • Ранее сообщалось об интересе к Мостовому со стороны «Тулузы». По данным журналиста Ивана Карпова, в августе французский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро, но получил отказ.
    • В нынешнем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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