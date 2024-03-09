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    • В «Сосьедаде» ответили, поедет ли травмированный Захарян в сборную России

    В «Сосьедаде» ответили, поедет ли травмированный Захарян в сборную России

    В пресс-службе «Реал Сосьедада» прокомментировали состояние здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

    «Ему еще предстоит поработать со своими товарищами по команде. Что касается поездки в национальную сборную, то посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – сообщила клубная пресс-служба.

    • Захарян травмирован с 4 марта – у него повреждение икроножной мышцы.
    • Хавбек сделал 1 ассист в 30 матчах в составе «Сосьедада» после августовского перехода из «Динамо» за 13 млн евро.
    • Сборная России в марте проведет 2 товарищеские встречи – против Сербии и Парагвая.

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    Источник: «Р-Спорт»

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