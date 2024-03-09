В «Сосьедаде» ответили, поедет ли травмированный Захарян в сборную России

В пресс-службе «Реал Сосьедада» прокомментировали состояние здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Ему еще предстоит поработать со своими товарищами по команде. Что касается поездки в национальную сборную, то посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни», – сообщила клубная пресс-служба.