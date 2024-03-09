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    Ловчев рассказал, в чем уникальность Хвичи для «Наполи»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил стиль игры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «У меня такое впечатление, что все в этой команде после чемпионства как‑то потускнели. Хвича – единственный человек, который играет в дворовый детский футбол. Он берет мяч, и сразу что‑то получается.

    Все остальные – это просто непонятная масса игроков, которая из хорошей команды превратилась в команду, которая особенно и играть не хочет», – сказал Ловчев.

    • В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
    • Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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