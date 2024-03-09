Ловчев рассказал, в чем уникальность Хвичи для «Наполи»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил стиль игры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«У меня такое впечатление, что все в этой команде после чемпионства как‑то потускнели. Хвича – единственный человек, который играет в дворовый детский футбол. Он берет мяч, и сразу что‑то получается.
Все остальные – это просто непонятная масса игроков, которая из хорошей команды превратилась в команду, которая особенно и играть не хочет», – сказал Ловчев.
- В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 36 матчах.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2027 года.