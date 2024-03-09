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    • «Мы не педерасты и не лесбиянки»: Ловчев объяснил, почему нужно защищать Промеса

    «Мы не педерасты и не лесбиянки»: Ловчев объяснил, почему нужно защищать Промеса

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сделал заявление в поддержку Квинси Промеса.

    – «Спартаку» лучше без Промеса?

    – Не может быть лучше или хуже. Во все времена был лозунг: «Своих не бросаем» – он далеко не спортивный. Это привязано не к «Спартаку», а ко всей России. Мы своих не бросаем и президент наш об этом говорит.

    Промес до всей этой истории нигде, ни в каких сводках не был замечен. Более того, когда всем начали нам навязывать, что он занимается наркотой… А я внутрь туда не залезаю. Что он стоит на рынке и торгует наркотиками?!

    Как я понял, Промес дал деньги родственнику и не спрашивал на что. У меня завтра родственник попросит и я, как зажиточный человек, должен ему помочь. А родственник Квинси пустил их в оборот наркоты. В итоге подучилось, что Промес замешан в этом деле.

    Но тогда давайте так: получается, в этом деле замешана и наша страна, которая ему платит зарплату, замешан «Лукойл», платящий ему зарплату. Раз уж идти по этой стези.

    Промес для меня совершенно нормальный и простой человек. Он никак себя не запятнал в России. И, естественно, любому человеку надо помогать. Если он никого не убил или ничего такого не сделал. Такое может произойти с каждым.

    Мы-то знаем, что Промес не бандит. Поэтому я не верю этим западным судам, просто не верю. Для них мы либо наркотой занимаемся, либо допинг жрем. Мы для них дерьмо.

    Мы не педерасты и не лесбиянки. К чему они нас ведут?! Они даже детям хотят переделывать полы, а это уже просто ни в какие рамки. Поэтому Промесу надо помогать чем можно.

    Надо паспорт дать – значит, надо дать. Любому! Будь он не спартаковец, а любой другой человек. Все равно надо помогать. Надо обеспечивать защиту и давать юридическую помощь.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • На прошлой неделе он не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Там спартаковца задержали из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (20)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709974672
    Не нужно считать уж совсем полными идиотами голландских следаков хоть они и геи )) сгоняй серафимыч к нидерам,попроси дело почитать о наркоте,заодно родственника навести на инвалидной коляске которого порезал другой дядя промеса например) назад через эмираты вернись,там посмотри что натворил ваш спартаковец невинный
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1709974737
    А какое отношение к делу Промеса имеет движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России)? По решению суда Нидерландов доказано, что Промес участвовал в наркоторговле, какой он пример будет подавать в форме "Спартака" российским подросткам, которые наверняка узнают в соцсетях, что Квинси реально связан с наркомафией? В России разворачивается борьба за здоровый образ жизни, наркотики несовместимы со спортом, футболом. Поэтому, Квинси необходимо передать Нидерландам, так как известно, что наркоторговля это основной спонсор международного террора. А Россия на всех уровнях борется с терроризмом, включая наркотеррор.
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    WE ARE FOR PETER
    1709975304
    Тут ещё вопросы Серафимович кто вы)) укрыватели наркобарона ,это не есть отличная идея!)
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    Desma
    1709977656
    С какого перепугу Промес стал своим? Последнее время у Серафимыча что-то с кукухой. Опережает своего кореша Г. Орлова.
    Ответить
    subbotaspartak
    1709977713
    Пусть занимаются юристы, суд. Как решат... По нашим законам
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    NewLife
    1709979023
    Проституту Ловчеву мало прогиба под педикулезных, он еще и скрепность решил показать.
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    АлексМак
    1709979498
    Во первых .- он не свой. Во вторых,- бандит и пофигист. А в третьих, к сож-ю, Серафимыч похоже окончательно с катушек съезжает, старческий маразм начинает прогрессировать что-ли... А жаль, -хороший человек...(Не губошлёп конечно.)
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    andr45
    1709980487
    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ, СПОСОБНЫХ ДУМАТЬ) «Прокуратура считает, что футболист ИНВЕСТИРОВАЛ в наркотики €200 000, планируя выручить с их продажи €6 млн. Отмечается, что это стало известно после прослушивания телефонных разговоров.» Forbes Sport 25.01.24 Чтобы это значило? Пришел у наркодельцам и предложил инвестировать денежку? СПРАВОЧНО: 1,3 т кокаина должна была стоить около 15 млн.евро. Промес якобы «инвестировал» 20 твысяч, то есть ео доля составляет 1,2% «К тому моменту Промес уже находился под наблюдением. В одном из разговоров с сообщником футболист заявил, что из-за действий властей «его прибыль уполовинили». Это, как считает прокуратура, его изобличает.» Коммерсантъ 24.01.24 В чем изобличает?)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709981085
    Ловчев старый г***он
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    шахта Заполярная
    1709982532
    Во повылазили бледно-голубые львы. Полетело дерьмо на вентилятор.
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