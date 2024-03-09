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    «Ланс» – «Брест»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 9 марта

    В субботу, 9 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Брест». Матч пройдет в Лансе, начало – в 23:00 (мск).

    «Ланс»

    Команда Франка Эза занимает 6-е место в чемпионате Франции, набрав 39 очков. «Ланс» добыл 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 33:24.

    От 3-го места, дающего путевку в Лигу чемпионов, команду отделяет 3 очка.

    «Брест»

    «Брест» набрал 46 очков в 24 играх и идет 2-м в таблице Лиги 1. Коллектив под руководством Эрика Руа добыл 13 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 35:18.

    От лидера чемпионата «Брест» отстает на 9 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 13.08.23 «Брест» – «Ланс» – 3:2;
    • 05.02.23 «Брест» – «Ланс» – 1:1;
    • 07.08.22 «Ланс» – «Брест» – 3:2;
    • 05.03.22 «Ланс» – «Брест» – 0:1;
    • 21.11.21 «Брест» – «Ланс» – 4:0.

    Прогноз на матч «Ланс» – «Брест»

    Исторически команды много забивают друг другу, но в этом сезоне оба коллектива надежно играют в защите. Обилия голов не ждем, наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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