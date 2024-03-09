Петржела посоветовал «Спартаку» другого тренера: «Сейчас были бы в чемпионской гонке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил работу Марцела Лички в «Динамо».
«Динамо» может включиться в чемпионскую гонку. Их прогресс связан с приходом Лички. Марцел – топ-тренер по меркам РПЛ.
Ему удалось так быстро показать результат в «Динамо», потому что он уже работал в лиге и хорошо знает российский футбол.
«Спартаку» надо было бороться за Личку, тогда бы сейчас тоже были в чемпионской гонке», – сказал Петржела.
- Личка возглавил «Динамо» прошлым летом.
- Он перебрался в московский клуб из «Оренбурга».
- Динамовцы идут на 3-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.