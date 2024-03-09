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    • Петржела посоветовал «Спартаку» другого тренера: «Сейчас были бы в чемпионской гонке»

    Петржела посоветовал «Спартаку» другого тренера: «Сейчас были бы в чемпионской гонке»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил работу Марцела Лички в «Динамо».

    «Динамо» может включиться в чемпионскую гонку. Их прогресс связан с приходом Лички. Марцел – топ-тренер по меркам РПЛ.

    Ему удалось так быстро показать результат в «Динамо», потому что он уже работал в лиге и хорошо знает российский футбол.

    «Спартаку» надо было бороться за Личку, тогда бы сейчас тоже были в чемпионской гонке», – сказал Петржела.

    • Личка возглавил «Динамо» прошлым летом.
    • Он перебрался в московский клуб из «Оренбурга».
    • Динамовцы идут на 3-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии (11)
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    Алексей З
    1709967030
    3-4 победы и мы в гонке, без Лички. Почему этот пан зациклен на Спартаке, ну посоветуй Локо или армейцам. Выпей соды , раз ижжога от Спартака.
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    andr45
    1709968074
    Каждая мразь только и делает, что советует Спартаку) И когда же ты захлебнешься в кружке пива?
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    fakeid
    1709968377
    а если покопаться во внутренних резервах? поменяйте на лысого, который руководил в питере вместо рыжего. он, хотя бы, не был разгромлен, и даже вообще не проиграл. в помощники джикию)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709969058
    Хрякам хоть Гвардиолу поставь толку не будет, пока там правят агенты и впаривают им всякий ненужный хлам. Гыгыгы
    Ответить
    timon2401
    1709969419
    Неужели кто это говорит сам в это верит??? Пока в РФ президент из питера о чемпионствах в рпл можно всем забыть.. Слишком уж у нас лживая и продажная система власти
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    TIMOTHY
    1709970482
    У Спартака и в этом сезоне лишних около десяти очей от судей,какие им чемпионства) Спартак славен в последние годы скандалами, допинг,таблетки,наркотик в крупных объемах от десятиюродного дяди промеса,договорные беседы за чаем с судейским корпусом, призывы на помощь журналистов и депутатов...полный комплект нечистоплотности! А игры то нет
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    The only one
    1709970685
    как ни "странно", на срач-тв сегодня футбола от РПЛ нет
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    Fju-2
    1709970875
    "Спартак никогда не будет чемпионом. Никогда..." В. Петржела))
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