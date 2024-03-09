В субботу, 9 марта, в 28-м туре итальянской Серии А сыграют «Дженоа» и «Монца». Матч пройдет в Генуе, начало – в 22:45 (мск).

«Дженоа»

Команда Альберто Джилардино находится на 12-м месте в регулярном чемпионате Италии, набрав 33 очка. «Дженоа» добыл 8 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 29:33.

«Монца»

«Монца» набрала 36 очков в 27 играх и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Раффаэле Палладино добыли 9 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 28:34.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

10.12.23 «Монца» – «Дженоа» – 1:0 Серия А;

12.04.06 «Дженоа» – «Монца» – 3:0 Серия С;

04.12.05 «Монца» – «Дженоа» – 0:0 Серия С;

25.08.1999 «Монца» – «Дженоа» – 3:2 Кубок Италии;

22.08.1999 «Дженоа» – «Монца» – 1:0 Кубок Италии.

Прогноз на матч «Дженоа» – «Монца»

Встречаются 2 середняка, которые, по большому счету, уже решили задачу на сезон – сохранили прописку в Серии А. В очных противостояниях клубы редко устраивают обмен голами. Наш прогноз – «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.75.